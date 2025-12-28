Мировой экономике сулят умеренный рост

Этот год для мировой экономики прошел под знаком турбулентности из-за нестабильной тарифной политики США. В январе, во время инаугурации, американский президент Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против иностранных государств «для обогащения граждан США», хотя свои угрозы не конкретизировал. Уже 2 апреля, который сам Трамп назвал «Днем освобождения», он объявил о тарифах на импорт в США почти против всего мира. Это поставило в трудное положение ориентированный на США бизнес в целом. При этом пока на мировой торговле это отразилось не сильно – за 2025 г. она, напротив, выросла на 7% по сравнению с 2024 г. и достигла $35 трлн, прогнозировала ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию).