Аналитики ожидают дальнейшего ослабления доллара в 2026 году

По данным аналитической веб-платформы TradingView, индекс доллара DXY (показывает динамику доллара к шести валютам – евро, иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку) с начала года упал на 9,74% до 98 пунктов. В июле индекс достиг годового минимума в 96,6 пункта. Агентство Reuters называет падение доллара в 2025 г. самым значимым с 2017 г. В случае сохранения такой динамики соотношение с другими валютами может оказаться самым низким за последние 22 года.