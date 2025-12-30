Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Аналитики ожидают дальнейшего ослабления доллара в 2026 году

На это во многом повлияет вероятное снижение ставки ФРС
Данила Моисеев
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Экономическая политика президента США Дональда Трампа, снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) при более сдержанной политике других мировых центральных банков, рост госдолга, а также склонность инвесторов к риску и вложениям в развивающиеся экономики продолжат ослаблять доллар в 2026 г., считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Особенно ярко эта тенденция проявится в первом полугодии, но к концу будущего года американская валюта может отыграть утраченные позиции, полагают аналитики.

По данным аналитической веб-платформы TradingView, индекс доллара DXY (показывает динамику доллара к шести валютам – евро, иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку) с начала года упал на 9,74% до 98 пунктов. В июле индекс достиг годового минимума в 96,6 пункта. Агентство Reuters называет падение доллара в 2025 г. самым значимым с 2017 г. В случае сохранения такой динамики соотношение с другими валютами может оказаться самым низким за последние 22 года.

Вы видите 7% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь