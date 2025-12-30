Аналитики ожидают дальнейшего ослабления доллара в 2026 году

Аналитики ожидают дальнейшего ослабления доллара в 2026 годуНа это во многом повлияет вероятное снижение ставки ФРС
Экономическая политика президента США Дональда Трампа, снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) при более сдержанной политике других мировых центральных банков, рост госдолга, а также склонность инвесторов к риску и вложениям в развивающиеся экономики продолжат ослаблять доллар в 2026 г., считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Особенно ярко эта тенденция проявится в первом полугодии, но к концу будущего года американская валюта может отыграть утраченные позиции, полагают аналитики.
По данным аналитической веб-платформы TradingView, индекс доллара DXY (показывает динамику доллара к шести валютам – евро, иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку) с начала года упал на 9,74% до 98 пунктов. В июле индекс достиг годового минимума в 96,6 пункта. Агентство Reuters называет падение доллара в 2025 г. самым значимым с 2017 г. В случае сохранения такой динамики соотношение с другими валютами может оказаться самым низким за последние 22 года.