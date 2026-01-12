Эксперты ожидают ослабления рубля в 2026 году

Эксперты ожидают ослабления рубля в 2026 годуНа курс будут влиять смягчение ДКП, снижение продаж валюты со стороны ЦБ и восстановление импорта
Российская валюта ослабнет примерно на 6% в этом году, а среднегодовой курс доллара составит 88,5 руб./$ в 2026 г., следует из консенсус-прогноза «Ведомостей». В опросе участвовали 20 экономистов. Ожидания экспертов по среднему курсу в этом году варьируются от 80 руб./$ до 95,5 руб./$. Ослабление российской валюты может произойти под влиянием цен на нефть, укрепления импорта в случае смягчения санкций и сокращения продаж валюты Банком России, полагают они.
В среднем за 2025 г. значение курса доллара составило 83,3 руб./$, подсчитали «Ведомости» на основе данных ЦБ. Курс доллара снизился с начала года на 23,5% – до 78,23 руб./$ на 12 января 2026 г. (официальный курс ЦБ). На 10 января 2025 г. он составлял 102,3 руб./$. Общий тренд в динамике в прошлом году был нисходящим. Локального минимума котировки достигли 6 декабря 2025 г. – 76,09 руб./$ (-25,6% с начала года). Курс доллара вырос до максимума 12 сентября, когда американская валюта стоила 85,55 руб./$. Выше 80 руб./$ показатель был во второй половине августа и оставался вблизи этой отметки до 21 ноября.