Правительство продлило упрощенный ввоз электроники в Россию еще на год

Правительство продлило упрощенный ввоз электроники в Россию еще на годЭта льгота введена, чтобы избежать дефицита смартфонов на внутреннем рынке
Правительство приняло постановление о продлении упрощенного порядка получения разрешений на ввоз электроники в Россию до конца 2026 г. Речь идет о получении нотификации на устройства, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование, т. е. на любые смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации. Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства 9 января 2026 г., такой документ могут оформить отраслевые ассоциации, к которым, например, относятся Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), консорциум «Вычислительная техника» (АНО ВТ), Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).
Впервые упрощенный ввоз товаров в страну стал применяться в 2022 г. До начала специальной военной операции такой документ производитель или импортер мог получить, только обратившись в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ. Тогда же, в 2022 г., Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта – ввоза оригинальных товаров в страну без разрешения правообладателя. В него вошли более 50 категорий, включая электронику, автомобили и запчасти, фармацевтическую продукцию, бытовую технику и т. д.