Правительство продлило упрощенный ввоз электроники в Россию еще на год

Впервые упрощенный ввоз товаров в страну стал применяться в 2022 г. До начала специальной военной операции такой документ производитель или импортер мог получить, только обратившись в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ. Тогда же, в 2022 г., Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта – ввоза оригинальных товаров в страну без разрешения правообладателя. В него вошли более 50 категорий, включая электронику, автомобили и запчасти, фармацевтическую продукцию, бытовую технику и т. д.