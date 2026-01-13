Газета
Доходы самозанятых в 2025 году выросли более чем на треть

Плательщикам НПД было начислено 136 млрд рублей налогов
Дарья Мосолкина
Существенную роль в росте доходов самозанятых все еще играет простота администрирования режима НПД – регистрация и уплата налога через приложение, низкие ставки и отсутствие отчетности сделали его удобным инструментом легализации заработка
Существенную роль в росте доходов самозанятых все еще играет простота администрирования режима НПД – регистрация и уплата налога через приложение, низкие ставки и отсутствие отчетности сделали его удобным инструментом легализации заработка / Юлия Майорова / ТАСС

Самозанятые в прошлом году заработали чуть более 3 трлн руб., что на 38,6% больше показателя 2024 г. (2,2 трлн руб.), следует из подсчетов «Ведомостей» на основе статистических данных ФНС. Также более чем на треть выросли и начисленные им налоги: по итогам 2025 г. они составили 136 млрд руб. после 99,8 млрд руб. в 2024 г. Для сравнения: доходы бюджета от приватизации в прошлом году составили 112 млрд руб. (на 17,7% меньше. – «Ведомости»), отмечал глава Минфина Антон Силуанов в конце декабря.

Режим налога на профессиональный доход (НПД) заработал в России в 2019 г. в качестве эксперимента, рассчитанного на 10 лет. Физические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), которые перешли на НПД, платят налог по ставке 4% при получении доходов от физлиц и 6% при работе с юрлицами. Наибольшая часть налога (63%) зачисляется в региональный бюджет, остальные 37% – в фонд медицинского страхования.

