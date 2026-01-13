Доходы самозанятых в 2025 году выросли более чем на треть

Самозанятые в прошлом году заработали чуть более 3 трлн руб., что на 38,6% больше показателя 2024 г. (2,2 трлн руб.), следует из подсчетов «Ведомостей» на основе статистических данных ФНС. Также более чем на треть выросли и начисленные им налоги: по итогам 2025 г. они составили 136 млрд руб. после 99,8 млрд руб. в 2024 г. Для сравнения: доходы бюджета от приватизации в прошлом году составили 112 млрд руб. (на 17,7% меньше. – «Ведомости»), отмечал глава Минфина Антон Силуанов в конце декабря.