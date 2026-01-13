Почему Еврокомиссия продавила торговое соглашение с Южной Америкой

Почему Еврокомиссия продавила торговое соглашение с Южной АмерикойХотя им были очень недовольны европейские фермеры
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен лично примет участие в подписании договора о свободной торговле со странами «Меркосур» (Аргентина, Бразилия, Боливия, Парагвай и Уругвай) 17 января в Парагвае. При этом фон дер Ляйен пойдет на нарушение процедуры, ведь сначала соглашение должен утвердить Европарламент. Тем не менее руководитель ЕК намерена как можно быстрее заключить сделку с латиноамериканскими странами, которая разрабатывалась 25 лет в ходе тяжелых переговоров.
Как сообщило 12 января издание Bloomberg, заключение торгового соглашения между ЕС и «Меркосур» создаст одну из крупнейших в мире зон свободной торговли. Как пишет издание Politico, соглашение приведет к отмене более чем 90% европейских пошлин в отношении товаров из «Меркосур». Для Брюсселя в случае успеха сделка станет большой геополитической победой, так как позволит укрепить позиции в богатом ресурсами латиноамериканском регионе. Кроме того, соглашение, создающее общий рынок размером в 700 млн человек, укрепит позиции фон дер Ляйен на международной арене, что важно в условиях, когда ЕС постоянно «обыгрывают» США и Китай. Само соглашение включает в себя постепенную отмену таможенных пошлин на сельхозпродукцию и промышленные товары.
Фон дер Ляйен и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва расценивают договор о свободной торговле как знак независимости от других крупнейших экономик мира в условиях подрыва международного порядка администрацией президента США Дональда Трампа. Сам Лула назвал заключение соглашения «историческим днем для многосторонности». В выигрыше также будет и Германия, точнее – ее автопром. Как пишет Politico, более низкие тарифы и доступ к рынку «Меркосур» означают рост продаж для таких находящихся в упадке компаний, как Volkswagen и BMW.
Тем не менее объединение рынков не устраивает европейских фермеров, которые выходят на протесты. Опасения европейских аграриев состоят в том, что их позиции подорвет наплыв более дешевых сельхозтоваров из стран «Меркосур», произведенных при менее жестком регулировании. Речь идет прежде всего о говядине, сахаре, рисе, меде и соевых бобах. По мнению протестующих, производители «Меркосур» не обязаны соблюдать строгие правила, например по употреблению пестицидов.
Пока ратификация соглашения на уровне Европарламента не стала фактом, необходимо быть осторожным относительно его перспектив, говорит главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Если же это случится, то страны Южной Америки получат доступ к самому большому рынку в мире для сбыта своей сельскохозяйственной продукции, продолжает эксперт. И именно этим недовольны европейские фермеры. При этом, по мнению эксперта, фактор Дональда Трампа играет в этом процессе свою роль: с одной стороны, ему выгодно, что страны Латинской Америки больше начинают ориентироваться на ЕС, а не на КНР, у которой нет зоны свободной торговли с «Меркосур». Но при этом Трампу в целом в этом регионе европейцы тоже не нужны, но «воевать» одновременно на всех фронтах он не станет, считает Хейфец. Что же касается интересов России, то они из-за начала действия соглашения между ЕС и «Меркосур» напрямую не пострадают, заключает он.
Ситуация со сделкой с «Меркосур» весьма непростая и многое здесь зависит от выбранного взгляда – со стороны отдельных государств ЕС или блока в целом, говорит заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политисследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. По его словам, с точки зрения Евросоюза это однозначно выгодный шаг, так как открывает его членам огромный латиноамериканский рынок. И главным бенефициаром здесь, по мнению Тимофеева, может стать ФРГ – в том числе с учетом автомобильного экспорта.
Но главной заботой, например, Франции как национального государства теперь становится положение ее фермеров, для которых эта сделка абсолютно невыгодная. При этом Франция тоже сможет больше поставлять в Южную Америку свои товары, например в сфере медицины и авиации, но в обмен на это хлынет огромное количество именно сельскохозяйственной продукции, отмечает Тимофеев. Ее себестоимость в Южной Америке ниже. В итоге решение по сделке с «Меркосур» в Брюсселе принимали методом «двойного большинства» (без права вето), когда нужно одобрение 55% государств, представляющих 65% населения ЕС.
Франции оставалось только согласиться с этим. Но теперь за этим общим принципиальным решением при условии ратификации в Европарламенте, что, соглашается эксперт, еще не гарантировано, последуют новые раунды переговоров по конкретным деталям, заключает Тимофеев.