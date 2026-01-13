Почему Еврокомиссия продавила торговое соглашение с Южной Америкой

Пока ратификация соглашения на уровне Европарламента не стала фактом, необходимо быть осторожным относительно его перспектив, говорит главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Если же это случится, то страны Южной Америки получат доступ к самому большому рынку в мире для сбыта своей сельскохозяйственной продукции, продолжает эксперт. И именно этим недовольны европейские фермеры. При этом, по мнению эксперта, фактор Дональда Трампа играет в этом процессе свою роль: с одной стороны, ему выгодно, что страны Латинской Америки больше начинают ориентироваться на ЕС, а не на КНР, у которой нет зоны свободной торговли с «Меркосур». Но при этом Трампу в целом в этом регионе европейцы тоже не нужны, но «воевать» одновременно на всех фронтах он не станет, считает Хейфец. Что же касается интересов России, то они из-за начала действия соглашения между ЕС и «Меркосур» напрямую не пострадают, заключает он.