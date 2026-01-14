Пошлинами за торговлю с Ираном Дональд Трамп может возобновить торговые войны

Пошлинами за торговлю с Ираном Дональд Трамп может возобновить торговые войныЕго угроза может сорвать тарифное перемирие с Китаем, достигнутое к концу 2025 года
CША вводят 25%-ные пошлины в отношении товаров и компаний стран, «ведущих дела» с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social в ночь на 13 января. При этом на момент сдачи номера в печать ни на сайте Белого дома, ни на ресурсах минфина и минторга не появилось разъяснений о статусе этого решения. Нет также никаких разъяснений о том, что подразумевается под «ведением дел» (doing business). Трамп действует так всегда: ужесточение риторики идет постепенно, как и принятия конкретных решений, объясняет отсутствие конкретики о возможных действиях старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин.
Одним из первых среди иранских торговых партнеров на новое заявление Трампа отреагировал Китай. На очередной ведомственной пресс-конференции через некоторое время после появления публикации официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула готовность Пекина защищать свои интересы. Если угроза Трампа реальна, то ставка пошлины на китайские товары, поставляемые в США, может составить минимум 45%. Американские, европейские и некоторые ближневосточные СМИ также подчеркивают, что Китай остается крупнейшим потребителем иранской санкционной нефти.
Китай вполне может отказаться от сотрудничества с Ираном, так как масштаб этого взаимодействия незначителен для китайской экономики, говорит заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин. По его словам, несмотря на наличие интереса Китая к энергосектору республики, он может попытаться купировать риски, связанные с угрозой новых американских пошлин.
Достаться также может американским партнерам и союзникам, например Ираку, ОАЭ, Турции и Евросоюзу, которые также входят в пятерку иранских торговых партнеров. Согласно открытым данным, против некоторых из этих стран продолжают действовать зеркальные пошлины, введенные Трампом еще в апреле 2025 г. Таким образом, если угрозы по новым пошлинам будут реализованы, то ставка на иракские товары увеличится с 35 до 60%, на турецкие – с 15 до 40%, а на европейские (конкретно из ЕС) – с 15 до 40% на большинство наименований. Согласно открытым данным, доля США в европейской торговле достигает 17–20% (на 2023–2024 гг.).
Под ударом также может оказаться другая недавняя жертва американских тарифов – Индия. В августе Трамп анонсировал введение в отношении Нью-Дели дополнительной 25%-ной пошлины, что увеличило общую ставку до 50%.
С большой вероятностью, экономический эффект от повторного увеличения пошлин будет минимальный, полагает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Эксперт объяснил, что власти США делают упор на изменении поведения третьих стран под угрозой пошлин, а также вторичных санкций и иных инструментов давления. «Но Иран и так в значительной степени отрезан от рынков западных стран. Торгово-экономические связи страны завязаны на государствах, которые или уже находятся под санкциями, или игнорируют риск их применения, или и то и другое», – подчеркнул Тимофеев. К тому же, уточнил он, недавний эпизод с использованием вторичных тарифов в отношении Индии уже показал свою неэффективность как с политической, так и экономической точки зрения.
C начала 2026 г., особенно в период массовых протестов в республике, Трамп значительно увеличил давление на нее. Американские СМИ в разное время сообщали о попытках его советников предложить ему разные способы воздействовать на Тегеран, в том числе и военный.
Иран – это в понимании Трампа хороший способ показать любым потенциальным противникам, главным образом Китаю, что будет в случае отказа идти на более выгодные для президента США договоренности, продолжает Кошкин. Кроме того, подчеркнул эксперт, американский президент таким образом прощупывает возможности и запас сил Китая, одновременно пытаясь ограничить его присутствие в разных регионах мира. Кошкин считает, что Трамп готов возобновить полномасштабную торговую войну при необходимости, что не мешает ему после этого попытаться быстро «замять» ситуацию.
Луконин считает, что Китай, в свою очередь, не хотел бы срыва тарифного перемирия, достигнутого с американцами во второй половине 2025 г.