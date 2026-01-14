Пошлинами за торговлю с Ираном Дональд Трамп может возобновить торговые войны

С большой вероятностью, экономический эффект от повторного увеличения пошлин будет минимальный, полагает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Эксперт объяснил, что власти США делают упор на изменении поведения третьих стран под угрозой пошлин, а также вторичных санкций и иных инструментов давления. «Но Иран и так в значительной степени отрезан от рынков западных стран. Торгово-экономические связи страны завязаны на государствах, которые или уже находятся под санкциями, или игнорируют риск их применения, или и то и другое», – подчеркнул Тимофеев. К тому же, уточнил он, недавний эпизод с использованием вторичных тарифов в отношении Индии уже показал свою неэффективность как с политической, так и экономической точки зрения.