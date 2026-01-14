Газета
Главная / Экономика /

Какой может быть дифференциация ставок по семейной ипотеке

Ее значение будет привязано к числу детей в семье, заявили в Госдуме
Дарья Мосолкина
Ксения Котченко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Ставка по семейной ипотеке может быть дифференцирована по количеству детей в семье: она составит 10% для семей с одним ребенком, 6% – с двумя, 4% – при появлении третьего и последующих детей. Об этом глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал в интервью «России 24». По его мнению, такая мера должна сделать программу максимально выгодной для многодетных семей и дополнительно стимулировать рождаемость. Одновременно закон должен содержать положение об уменьшении ставок при снижении ключевой ставки Банком России, полагает он.

Кроме того, планируется ввести дополнительные меры поддержки, включая возможность оформления кредитных каникул на срок до полутора лет для семей с большим количеством детей, а также специальные условия при получении финансовых услуг, отметил Аксаков. Госдума может принять закон о разных процентных ставках по семейной ипотеке в январе – феврале 2026 г., говорил депутат в интервью ТАСС.

