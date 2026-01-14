Какой может быть дифференциация ставок по семейной ипотеке

Ставка по семейной ипотеке может быть дифференцирована по количеству детей в семье: она составит 10% для семей с одним ребенком, 6% – с двумя, 4% – при появлении третьего и последующих детей. Об этом глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал в интервью «России 24». По его мнению, такая мера должна сделать программу максимально выгодной для многодетных семей и дополнительно стимулировать рождаемость. Одновременно закон должен содержать положение об уменьшении ставок при снижении ключевой ставки Банком России, полагает он.