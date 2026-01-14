Консенсус-прогноз «Ведомостей»: инфляция в 2026 году составит около 5%

Динамика инфляции в течение нового года будет неравномерной, отмечают опрошенные эксперты. В первые три месяца года инфляция составит 6,2%, а затем ускорится до 6,6% под воздействием повышения налоговой нагрузки, прогнозирует главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Накопленной жесткости денежно-кредитных условий достаточно для того, чтобы влияние налогового фактора носило ограниченный и временный характер: к концу года ценовое давление может замедлиться до 5–5,5%, полагает Бирюков. Повышение НДС, а также индексация отдельных регулируемых цен и рост акцизов ускорят темпы роста цен несущественно и краткосрочно, добавляет главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. По ее оценкам, уже к середине года показатель выйдет на значение ниже 5%.