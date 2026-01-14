Газета
Главная / Экономика /

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: инфляция в 2026 году составит около 5%

Достижению таргета будет мешать ослабление рубля и другие проинфляционные факторы
Ксения Котченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Инфляция может не достичь таргета 4%, как планировали ЦБ и Минэк, и составить на конец 2026 г. около 5,1%, следует из усредненной оценки участников консенсус-прогноза «Ведомостей». В опросе приняли участие 19 экономистов.

Динамика инфляции в течение нового года будет неравномерной, отмечают опрошенные эксперты. В первые три месяца года инфляция составит 6,2%, а затем ускорится до 6,6% под воздействием повышения налоговой нагрузки, прогнозирует главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Накопленной жесткости денежно-кредитных условий достаточно для того, чтобы влияние налогового фактора носило ограниченный и временный характер: к концу года ценовое давление может замедлиться до 5–5,5%, полагает Бирюков. Повышение НДС, а также индексация отдельных регулируемых цен и рост акцизов ускорят темпы роста цен несущественно и краткосрочно, добавляет главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. По ее оценкам, уже к середине года показатель выйдет на значение ниже 5%.

