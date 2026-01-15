Газета
Главная / Экономика /

Почему Росстат зафиксировал кратное ускорение цен в начале января

Ключевым фактором стал рост НДС с 20 до 22%
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Инфляция с 1 по 12 января 2026 г. (из-за праздников период длиннее) составила 1,26% на фоне повышения с 1 января 2026 г. базовой ставки НДС (c 20 до 22%), следует из данных Росстата. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция ускорилась до 6,27% на 12 января после 5,98% на 22 декабря (инфляция за декабрь выйдет 16 января).

Цены на продовольственные товары выросли на 1,4% за первые дни января, в том числе на плодоовощную продукцию на 7,88%, на остальные продукты питания – на 0,92%, отмечает Минэкономразвития в обзоре «О текущей ценовой ситуации». Больше всего подорожали огурцы (на 21,3%), томаты (на 13,56%), картофель (на 5,79%), капуста (на 4,02%), морковь (на 3,79%). Рыба и яйца стали дороже на 0,7%, подсолнечное масло – на 0,3%. Молочная продукция подорожала на 0,2%, оценил Минэк. Снизились цены на сахар (-0,3%), на сливочное масло они не изменились.

