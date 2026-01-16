Нефтегазовые доходы упали в прошлом году до минимума с 2020 года

В 2025 г. общий объем нефтегазовых доходов (НГД) снизился почти на 24% год к году и составил 8,48 трлн руб. (11,131 трлн руб. за 2024 г.), следует из данных Минфина. Это оказалось на 177 млрд руб. меньше, чем запланировано сентябрьскими поправками к бюджету на 2025 г. (ожидалось 8,654 трлн руб.).