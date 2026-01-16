Нефтегазовые доходы упали в прошлом году до минимума с 2020 года

Нефтегазовые доходы упали в прошлом году до минимума с 2020 годаИх объем снизился на 24% из-за падения цены на нефть и крепкого рубля
В 2025 г. общий объем нефтегазовых доходов (НГД) снизился почти на 24% год к году и составил 8,48 трлн руб. (11,131 трлн руб. за 2024 г.), следует из данных Минфина. Это оказалось на 177 млрд руб. меньше, чем запланировано сентябрьскими поправками к бюджету на 2025 г. (ожидалось 8,654 трлн руб.).
Дополнительные НГД за прошлый год резко сократились – они были на уровне 84,1 млрд руб. против 1,3 трлн руб. в 2024 г. Минфин прогнозировал еще меньший объем – 78,3 млрд руб. Такую динамику ведомство объясняло снижением средней цены на российскую нефть. По итогам декабря она упала год к году на 38,24% и составила $39,18/барр., следует из данных Минэка.
