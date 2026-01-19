Рынок труда ждет оптимизация трат на персонал и замедление роста зарплат

В прошлом году на перегретом рынке труда началось охлаждение: компании на фоне высокой ключевой ставки и ухудшения финансового состояния сократили потребности в найме новых сотрудников. В 2026 г. бизнес продолжит оптимизировать расходы на персонал, что приведет к замедлению роста зарплат и переходу от рынка работника к рынку работодателя. При этом значимого роста безработицы не произойдет благодаря гибкости, связанной в том числе с развитием платформенной занятости. Отдельной тенденцией станет расширение неформального сектора и практики зарплат в конверте.