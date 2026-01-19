Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Инфляция в России по итогам прошлого года оказалась ниже прогноза ЦБ

В декабре месячный рост цен был самым низким за всю историю наблюдений
Дарья Мосолкина
Ксения Котченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Инфляция в России по итогам 2025 г. составила 5,59%, следует из данных, опубликованных Росстатом. Это самый низкий показатель за последние пять лет (ниже этого значения инфляция была по итогам 2020 г. – 4,9%). В 2024 г. рост цен составил 9,52%, в 2023 г. – 7,42%. Наибольшего значения за пятилетку инфляция достигла в 2022 г. – 11,94%. Уровень инфляции в 2021 г. – 8,39%.

Итоговые данные за 2025 г. оказались существенно ниже официальных ожиданий. Октябрьский среднесрочный прогноз регулятора предусматривал рост цен по итогам года в диапазоне 6,5–7%. Минэкономразвития ожидало показателя в 6,8%. Более поздние прогнозы властей также были чуть выше. Глава Минэка Максим Решетников в конце декабря ожидал роста цен в диапазоне 5,6–5,7% по итогам года. Президент Владимир Путин называл значения от 5,7 до 5,8%.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте