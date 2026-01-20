Газета
Главная / Экономика /

Минфин вписался в план по дефициту бюджета

В этом году ситуация с бюджетом зависит от цен на нефть и обменного курса рубля
Дарья Мосолкина
Ксения Котченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Дефицит федерального бюджета по итогам 2025 г. сложился на уровне 5,6 трлн руб., или 2,6% ВВП, следует из опубликованной Минфином предварительной оценки его исполнения за прошлый год. Этот показатель оказался даже несколько ниже скорректированного в сентябре прогноза министерства в 5,7 трлн. Расходы бюджета в прошлом году немного превысили сентябрьский прогноз, достигнув 42,9 трлн руб. вместо ожидаемых Минфином в сентябре 42,3 трлн. Доходы превысили план на 199 млрд руб. и достигли 37,3 трлн руб.

Большую часть доходов бюджета обеспечили ненефтегазовые поступления – они составили 28,8 трлн руб. (77,4%). Это на 12,6% выше показателя 2024 г. (25,5 трлн руб.). Поступления оборотных налогов, включая НДС, также выросли на 7,1%, что «соответствует тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции», пишет Минфин в пресс-релизе.

