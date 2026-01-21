Газета
Главная / Экономика /

Система по борьбе с «серым импортом» обойдется в 16,5 млрд рублей за три года

При этом дополнительные поступления в бюджет уже в текущем году могут достигнуть 50 млрд
Дарья Мосолкина
Ведомости
Ведомости

Правительство планирует потратить на внедрение системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), которая призвана сократить «серый импорт», порядка 16,5 млрд руб. из федерального бюджета в 2026–2028 гг. Средства будут поделены между налоговой (ФНС) и таможенной (ФТС) службами, которые выступят в качестве оператора и контролирующего органа для новой системы. Из этой суммы большую часть получит ФНС – 9,7 млрд руб., еще 6,8 млрд будет направлено ФТС. Для них будет предусмотрена возможность корректировки стоимости приобретаемых товаров и услуг на уровне не ниже роста цен на них на момент инициирования закупочной процедуры. Это следует из пояснительной записки к законопроекту «О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров и о внесении изменения в статью 2 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Документ есть у «Ведомостей».

Финансовый эффект для бюджета может оказаться куда более значительным. Дополнительные поступления от уплаты косвенных налогов в связи с внедрением СПОТ могут составить от 50 млрд руб. уже в текущем году (при условии, что система полноценно заработает только со второго полугодия. – «Ведомости»). Еще 100 млрд руб. она может принести в 2027 г. и до 150 млрд ежегодно начиная с 2028 г.

