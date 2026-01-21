Система по борьбе с «серым импортом» обойдется в 16,5 млрд рублей за три года

Правительство планирует потратить на внедрение системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), которая призвана сократить «серый импорт», порядка 16,5 млрд руб. из федерального бюджета в 2026–2028 гг. Средства будут поделены между налоговой (ФНС) и таможенной (ФТС) службами, которые выступят в качестве оператора и контролирующего органа для новой системы. Из этой суммы большую часть получит ФНС – 9,7 млрд руб., еще 6,8 млрд будет направлено ФТС. Для них будет предусмотрена возможность корректировки стоимости приобретаемых товаров и услуг на уровне не ниже роста цен на них на момент инициирования закупочной процедуры. Это следует из пояснительной записки к законопроекту «О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров и о внесении изменения в статью 2 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Документ есть у «Ведомостей».