Главная / Экономика /

Ученые ВШЭ раскрыли влияние шока 2022–2023 годов на потребление россиян

Спрос на непродовольственные товары упал, а доля расходов на услуги выросла
Ксения Котченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Внешний шок в 2022–2023 гг., связанный с санкционным давлением, оказал влияние на потребление домохозяйств в России. В частности, сократились расходы на непродовольственные товары, выросли траты на услуги, спрос на питание вне дома продолжил расти у всех групп опрошенных, а подход к покупкам алкоголя был неоднородным. К таким выводам приходят преподаватель департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ Валентин Войтенков и профессор департамента прикладной экономики, заведующая лабораторией факультета экономических наук НИУ ВШЭ Ольга Демидова в исследовании «Роль субъективных оценок благополучия в изменении структуры потребления российских домохозяйств в 2022–2023 гг.», которое опубликовано в журнале «Вопросы экономики».

В качестве эмпирической базы использованы лонгитюдные данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. Авторы разделили домашние хозяйства на три группы в зависимости от субъективных оценок благополучия. Первая включает тех, чье материальное положение за последние 12 месяцев улучшилось, вторая – домашние хозяйства с ухудшившимся благосостоянием, третья – те, кто не зафиксировал изменений.

