Темпы роста цен замедлились, но все равно исторически высоки

Инфляция за неделю замедлилась до 0,45% после 1,26% в первые дни января
Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Темпы роста цен на неделе с 13 по 19 января замедлились до 0,45% после 1,26% за предыдущий период, который из-за праздников оказался длиннее (1–12 января), следует из данных Росстата. С начала года прирост составил 1,72%. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция ускорилась на 19 января до 6,47% после 6,26% неделей ранее и 5,59% на конец декабря.

В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,56% за неделю, в том числе на плодоовощную продукцию – на 2,7%, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» (Росстат в разрезе недели не публикует изменение цен по группам товаров). Выросли цены на огурцы – на 6%, помидоры – на 3,3%, картофель и морковь – на 2,6%, капусту – на 1,7%, свеклу – на 1,6%, сообщил Росстат. Цены на водку выросли на 1,4%, на говядину, мороженую рыбу, хлеб – на 0,4%, на яйца –на 0,2%. Цены снизились на кефир и рис (-0,2%), баранину, мясо кур, макаронные изделия и сахар-песок (-0,1%).

