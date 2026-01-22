Темпы роста цен замедлились, но все равно исторически высоки

В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,56% за неделю, в том числе на плодоовощную продукцию – на 2,7%, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» (Росстат в разрезе недели не публикует изменение цен по группам товаров). Выросли цены на огурцы – на 6%, помидоры – на 3,3%, картофель и морковь – на 2,6%, капусту – на 1,7%, свеклу – на 1,6%, сообщил Росстат. Цены на водку выросли на 1,4%, на говядину, мороженую рыбу, хлеб – на 0,4%, на яйца –на 0,2%. Цены снизились на кефир и рис (-0,2%), баранину, мясо кур, макаронные изделия и сахар-песок (-0,1%).