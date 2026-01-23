Газета
Главная / Экономика /

Аналитики объяснили снижение ставки ЦБ Турции до 37%

Позитивные показатели инфляции за декабрь и ее ускорение в январе побудили к осторожности
Ксения Котченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Центробанк Турции пятый раз подряд снизил процентную ставку – по итогам заседания 22 января на 100 базисных пунктов (б. п.) – с 38 до 37%. Ставка по однодневным кредитам и ставка овернайт по депозитам также были снижены на 100 б. п. – до 40 и 35,5% соответственно. Экономисты ожидали более широкого шага снижения ставки 22 января, консенсус-опросы Bloomberg и Reuters предполагали снижение на 1,5 п. п. до 36,5%.

Цикл смягчения денежно-кредитной политики в Турции начался в июле. На предыдущем заседании 11 декабря турецкий ЦБ понизил ставку на 1,5 п. п. с 39,5 до 38% годовых.

