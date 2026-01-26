Юристы рассказали об ограничениях в получении федерального инвествычета

Практика применения федерального инвествычета (ФИНВ) в 2025 г. показала, что использование инструмента ограничивают не только параметры, изложенные в Налоговом кодексе (НК) и профильном постановлении правительства, но и профискальный подход Минфина. Такое мнение выразил старший партнер «Пепеляев групп» Сергей Савсерис в статье «Сужение права на федеральный инвествычет: подход Минфина», опубликованной в журнале «Налоговед». Юрист проанализировал письма департамента налоговой политики Министерства финансов, в которых разъясняются вопросы применения норм о ФИНВе в различных нетипичных ситуациях, которые не регулируются законом напрямую. Савсерис пришел к выводу, что Минфин ограничительно толкует нормы о вычете даже в тех случаях, когда отсутствуют какие-либо негативные последствия для бюджета.