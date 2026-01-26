Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Юристы рассказали об ограничениях в получении федерального инвествычета

Налоговый департамент Минфина часто ограничительно толкует нормы об этой мере
Дарья Мосолкина
Механизм федерального инвествычета нуждается в уточнении правил его использования с учетом экономических особенностей различных форм реорганизаций
Механизм федерального инвествычета нуждается в уточнении правил его использования с учетом экономических особенностей различных форм реорганизаций / Алексей Орлов / Ведомости

Практика применения федерального инвествычета (ФИНВ) в 2025 г. показала, что использование инструмента ограничивают не только параметры, изложенные в Налоговом кодексе (НК) и профильном постановлении правительства, но и профискальный подход Минфина. Такое мнение выразил старший партнер «Пепеляев групп» Сергей Савсерис в статье «Сужение права на федеральный инвествычет: подход Минфина», опубликованной в журнале «Налоговед». Юрист проанализировал письма департамента налоговой политики Министерства финансов, в которых разъясняются вопросы применения норм о ФИНВе в различных нетипичных ситуациях, которые не регулируются законом напрямую. Савсерис пришел к выводу, что Минфин ограничительно толкует нормы о вычете даже в тех случаях, когда отсутствуют какие-либо негативные последствия для бюджета.

Основная масса спорных вопросов касается передачи права на ФИНВ между компаниями, входящими в одну группу. Сейчас эта процедура рамочно урегулирована п. 2 ст. 286.2 НК. Согласно этой норме, для получения ФИНВа за другое юрлицо в таком случае достаточно лишь иметь его данные налогового учета и копии документов, подтверждающие суммы инвестиций.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь