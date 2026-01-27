Минфин предложил отменить обязательные аудиторские проверки личных фондов

Минфин предложил отменить обязательные аудиторские проверки личных фондовПоправки повысят привлекательность этого института для бизнеса, полагают эксперты
Требования о проведении обязательного аудита бухгалтерской отчетности личных фондов, в том числе международных личных фондов, могут быть отменены. Минфин предложил внести изменения в ст. 5 закона «Об аудиторской деятельности» (регламентирует обязательный аудит). Правкомиссия по законопроектной деятельности на заседании 26 января одобрила проект поправок Минфина, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с результатами обсуждения законопроекта, и подтвердил собеседник, близкий к правительству.
Сейчас согласно закону «Об аудиторской деятельности» любые фонды (за исключением государственных внебюджетных, международных и организаций по управлению целевым капиталом), поступления которых за предыдущий год превысили 3 млн руб., обязаны проходить обязательный аудит. Минфин предлагает исключить из нормы личные и оставить только общественно полезные фонды (например, занимающиеся благотворительной, образовательной или другой социальной деятельностью).