Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

В РАНХиГС назвали рост долговой нагрузки новым вызовом демографической политики

При этом домохозяйства стали реже говорить о недоступности жилья при принятии решения о рождении ребенка
Ксения Котченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Льготные ипотечные программы расширили возможности российских семей для улучшения жилищных условий, снизив их значимость как барьер к рождению первого или еще одного ребенка. В то же время рост вовлеченности в кредитование и увеличение долговой нагрузки повысили значимость этого фактора как серьезного препятствия к реализации репродуктивных намерений, что создает новый вызов для демографической политики. Такие выводы делает старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в исследовании «Кредитное бремя и репродуктивные намерения: вторичный эффект жилищных программ на рождаемость в России», опубликованном в «Финансовом журнале» НИФИ Минфина.

Исследование основано на данных двух волн опроса о репродуктивном поведении населения, который Росстат проводил в 2012 и 2022 гг. (охват – 15 000 домохозяйств). Автор сравнивала три самых распространенных причины откладывания рождения детей: недостаточные материальные возможности, отсутствие собственного жилья и наличие кредитов.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её