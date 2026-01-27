В РАНХиГС назвали рост долговой нагрузки новым вызовом демографической политики

Льготные ипотечные программы расширили возможности российских семей для улучшения жилищных условий, снизив их значимость как барьер к рождению первого или еще одного ребенка. В то же время рост вовлеченности в кредитование и увеличение долговой нагрузки повысили значимость этого фактора как серьезного препятствия к реализации репродуктивных намерений, что создает новый вызов для демографической политики. Такие выводы делает старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в исследовании «Кредитное бремя и репродуктивные намерения: вторичный эффект жилищных программ на рождаемость в России», опубликованном в «Финансовом журнале» НИФИ Минфина.