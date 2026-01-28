Около 30 регионов предоставляют матпомощь беременным студенткам

Обучающихся родителей поддерживают в том числе в вузах. По данным Минтруда, восемь регионов создали в университетах группы кратковременного пребывания, комнаты матери и ребенка для детей до трех лет из студенческих семей. Речь идет о Ставропольском крае, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Новгородской, Орловской, Ульяновской областях, а также о Санкт-Петербурге. Понятие «студенческая семья» было закреплено в законодательстве летом 2025 г. Под него подпадают супруги, которым 35 и менее лет. Они должны обучаться по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.