Около 30 регионов предоставляют матпомощь беременным студенткам

Около 30 регионов предоставляют матпомощь беременным студенткамВыплату при рождении у родителей до 35 лет третьего ребенка получили 18 000 семей
В Минтруде назвали наиболее востребованные меры поддержки молодых семей в 2025 г. В них вошли краткосрочный присмотр и уход за детьми, институт «социальных нянь», единовременные выплаты для обучающихся женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и при рождении третьего ребенка. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы министерства.
С 2025 г. в рамках нацпроекта «Семья» 41 регион, где по итогам 2023 г. значение суммарного коэффициента рождаемости оказался ниже среднероссийского, реализует мероприятия по повышению рождаемости, уточнили в Минтруде. На эти цели в федеральном бюджете на 2025–2027 гг. предусмотрено 12,5 млрд руб. ежегодно, а всего до 2030 г. – 75 млрд руб.
Для этого был сформирован перечень из мероприятий, продвигающих рождение третьих и последующих детей и поддержку многодетных семей, укрепление репродуктивного здоровья, популяризацию ценности семейного образа жизни, создание условий для совмещения воспитания детей и получения образования и др. Мероприятия по поддержке рождаемости определяются субъектами РФ, имеющими на них право, исходя из социокультурных особенностей и экономической ситуации в регионе, уточнили в Минтруде.
Система кратковременного присмотра и ухода, институт «социальных нянь» для студенческих, многодетных и других семей, нуждающихся в поддержке, развиваются в 23 регионах России. Среди них – Марий Эл, Удмуртия, Чувашия, Ставропольский край, Владимирская, Волгоградская, Вологодская области и др. Социальные няни – специалисты, которые помогают семьям присматривать за детьми, они делают это на безвозмездной основе.
При рождении третьего ребенка в молодой семье единовременная выплата в размере не менее 300 000 руб. производится в 29 субъектах страны. Среди них – Адыгея, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Чувашия, Алтайский край, Белгородская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Ленинградская, Магаданская области и др. В молодой семье возраст каждого из супругов (либо одного родителя, если семья неполная) не должен превышать 35 лет.
50 000
Единовременная выплата не менее 100 000 руб. для обучающихся женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, осуществляется в 34 регионах. В их числе значатся Карачаево-Черкесия, Адыгея, Марий Эл, Удмуртия, Чувашия, Алтайский, Ставропольский край, Брянская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Курская, Магаданская, Нижегородская, Орловская, Пензенская, Псковская области и др.
Обучающихся родителей поддерживают в том числе в вузах. По данным Минтруда, восемь регионов создали в университетах группы кратковременного пребывания, комнаты матери и ребенка для детей до трех лет из студенческих семей. Речь идет о Ставропольском крае, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Новгородской, Орловской, Ульяновской областях, а также о Санкт-Петербурге. Понятие «студенческая семья» было закреплено в законодательстве летом 2025 г. Под него подпадают супруги, которым 35 и менее лет. Они должны обучаться по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.
Рождение ребенка для родителей включает не только финансовые, но и нематериальные издержки – усталость, стресс, риски выпадения из учебы или работы, говорит эксперт аналитического центра ВЦИОМ Татьяна Смак. По ее словам, меры имеют потенциал для долгосрочного демографического эффекта: они частично компенсируют расходы семьи и высвобождают время, позволяя сохранить образовательные и социальные траектории, дают ощущение, что социальная жизнь не заканчивается.
При этом говорить о «достаточности» поддержки сложно: ретроспективно государство делает больше, чем когда-либо, хотя поддержка все еще больше ориентирована на разовые финансовые стимулы, отмечает Смак. Если же ориентироваться на запросы самих молодых семей, здесь никогда не достичь уровня «достаточности», считает она.
18 000
На решение о рождении детей сильно влияет общий социально-экономический фон и стратегия «сначала карьера и жилье, потом семья», но главный запрос очевиден – доступное жилье, многие откладывают рождение детей именно по этой причине, объясняет Смак. По ее словам, в поддержке молодых семей необходимо развивать гибкость, смещение к модульной системе поддержки (одним семьям нужна няня, другим – особый график работы, третьим – более поздний возврат в образование). Разовое финансирование ее не заменит, полагает Смак.
Женщин, у которых первый ребенок рождается в период получения профессионального образования, насчитывается не так много, отметила заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда центра РАНХиГС Алла Макаренцева. При этом большинство студенток-матерей предпочитают возвращаться к обучению после рождения ребенка, добавила она. Меры поддержки могут помочь сделать их положение более устойчивым, считает она. Особенно это может быть востребовано среди семей, которым не могут помочь близкие, заключила Макаренцева.
Учиться в НИЯУ МИФИ непросто, и поэтому многие студенты откладывают вступление в брак до окончания обучения, отметил проректор по молодежной политике и социальным коммуникациям Михаил Гуров. При этом он уточнил, что в университете действует система поддержки студенческих семей. В 2025 г. материальной поддержкой воспользовалось 78 студенческих семей, пояснил Гуров. Он также добавил, что в некоторых филиалах вуза и главном открылись совместно функционирующие комнаты матери и ребенка, а также группа кратковременного пребывания детей.