Как ценовые ожидания населения и бизнеса повлияют на решение о ставке

Инфляционные ожидания граждан в январе остались на уровне декабря – тогда они выросли на фоне предстоящего роста налогов до 13,7% с 13,3% в ноябре. Такой уровень роста цен население прогнозирует на горизонте 12 месяцев в медианном значении, следует из результатов опроса ООО «ИнФОМ». Опрос проводился с 12 по 21 января по заказу Банка России. Наблюдаемая гражданами инфляция в январе также осталась без изменений на уровне 14,5% – уже третий месяц подряд.