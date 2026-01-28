Как ценовые ожидания населения и бизнеса повлияют на решение о ставке

Как ценовые ожидания населения и бизнеса повлияют на решение о ставкеРегулятор может сделать паузу или снизить ключевую ставку на 0,5 п. п., считают аналитики
Инфляционные ожидания граждан в январе остались на уровне декабря – тогда они выросли на фоне предстоящего роста налогов до 13,7% с 13,3% в ноябре. Такой уровень роста цен население прогнозирует на горизонте 12 месяцев в медианном значении, следует из результатов опроса ООО «ИнФОМ». Опрос проводился с 12 по 21 января по заказу Банка России. Наблюдаемая гражданами инфляция в январе также осталась без изменений на уровне 14,5% – уже третий месяц подряд.
При этом заметно выросли инфляционные ожидания домохозяйств без сбережений – с 14,6 до 15,2%, а их оценки наблюдаемой инфляции увеличились с 15,6 до 15,9%. Рост компенсировали оценки респондентов с накоплениями – их ожидания инфляции снизились на 0,3 п. п. до 12%. Оценки наблюдаемой инфляции граждан со сбережениями выросли скромно – на 0,1 п. п. относительно последнего месяца 2025 г. и достигли 13,2%.