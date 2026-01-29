Газета
Главная / Экономика /

Сборы от турналога за три квартала превысили годовой прогноз

При этом некоторые субъекты получили от него меньше поступлений, чем от действовавшего ранее курортного сбора
Дарья Мосолкина
Турналог за три квартала прошлого года принес в бюджет Краснодарского края значительно меньше поступлений, чем действовавший там ранее курортный сбор
Турналог за три квартала прошлого года принес в бюджет Краснодарского края значительно меньше поступлений, чем действовавший там ранее курортный сбор / Егор Комаров / РИА Новости

Сборы от введенного в 2025 г. туристического налога по результатам трех кварталов составили 5,5 млрд руб., превысив прогноз ФНС в 5 млрд руб. Об этом рассказал директор департамента развития туризма Минэкономразвития Георгий Груша в ходе выступления на круглом столе «Туристический налог: промежуточные итоги и анализ эффективности» в Госдуме. Основную их долю (63%) обеспечивают четыре субъекта: Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ставропольский и Алтайский край, добавил он.

При этом турналог за три квартала прошлого года принес в бюджеты Ставропольского и Краснодарского края значительно меньше поступлений, чем действовавший там ранее курортный сбор (его устанавливали местные органы власти по своему усмотрению до 2025 г. – «Ведомости»). Такие данные представил председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в ходе круглого стола. Если в 2024 г. Ставропольский край получил от курортного сбора 687,4 млн руб., то за девять месяцев 2025 г. доходы от турналога составили 316 млн руб., следует из презентации депутата. Еще более значительное расхождение зафиксировано в Краснодарском крае – 819 млн руб. в 2024 г. по сравнению с 286 млн руб. за неполный 2025 год.

