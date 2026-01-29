Сборы от турналога за три квартала превысили годовой прогноз

При этом турналог за три квартала прошлого года принес в бюджеты Ставропольского и Краснодарского края значительно меньше поступлений, чем действовавший там ранее курортный сбор (его устанавливали местные органы власти по своему усмотрению до 2025 г. – «Ведомости»). Такие данные представил председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в ходе круглого стола. Если в 2024 г. Ставропольский край получил от курортного сбора 687,4 млн руб., то за девять месяцев 2025 г. доходы от турналога составили 316 млн руб., следует из презентации депутата. Еще более значительное расхождение зафиксировано в Краснодарском крае – 819 млн руб. в 2024 г. по сравнению с 286 млн руб. за неполный 2025 год.