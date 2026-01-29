Газета
Экономика

Аналитики объяснили замедление инфляции после всплеска в начале месяца

Фактор повышения НДС исчерпал свое влияние к концу января
Ксения Котченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Инфляция с 20 по 26 января 2026 г. составила 0,19%, следует из данных Росстата. Темпы значительно замедлились относительно предыдущей недели, когда прирост цен составил 0,45%, и первых 12 дней января, за которые цены взлетели на 1,26%. В целом с начала месяца показатель вырос на 1,91%, тогда как за весь январь 2025 г. рост составил 1,23%. Годовая инфляция на 26 января, по оценке Минэкономразвития, замедлилась до 6,43% после 6,47% на 19 января.

Цены на продовольственные товары выросли за неделю на 0,37% (за предыдущий период – на 0,05%), следует из данных Минэкономразвития (Росстат не оценивает в недельных данных темпы роста цен на группы товаров). В том числе цены выросли на плодоовощную продукцию – на 1,95%, на остальные продукты питания – на 0,24%, отмечает Минэк в обзоре «О текущей ценовой ситуации». По данным Росстата, в этом сегменте заметнее всего подорожали огурцы (+4,6%), помидоры (+1,8%), капуста и морковь (+1,7%), картофель (+1,6%), свекла (+1,5%). Снизились цены на свинину (-0,4%), курицу и сливочное масло (-0,3%), колбасы, подсолнечное масло, овощные консервы для детского питания и рис (-0,2%).

