Аналитики объяснили замедление инфляции после всплеска в начале месяца

Цены на продовольственные товары выросли за неделю на 0,37% (за предыдущий период – на 0,05%), следует из данных Минэкономразвития (Росстат не оценивает в недельных данных темпы роста цен на группы товаров). В том числе цены выросли на плодоовощную продукцию – на 1,95%, на остальные продукты питания – на 0,24%, отмечает Минэк в обзоре «О текущей ценовой ситуации». По данным Росстата, в этом сегменте заметнее всего подорожали огурцы (+4,6%), помидоры (+1,8%), капуста и морковь (+1,7%), картофель (+1,6%), свекла (+1,5%). Снизились цены на свинину (-0,4%), курицу и сливочное масло (-0,3%), колбасы, подсолнечное масло, овощные консервы для детского питания и рис (-0,2%).