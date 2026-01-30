Газета
Главная / Экономика /

Бонусные баллы продавцов на маркетплейсах начали облагаться налогом

Селлеры оспаривают требования налоговиков, так как считают, что в таких случаях у них не возникает дохода
Дарья Мосолкина
Лиана Липанова
Приравнивание баллов к рублям носит исключительно информационный характер: это показатель участия в программе лояльности, а не денежные средства и не дополнительный доход маркетплейса
Приравнивание баллов к рублям носит исключительно информационный характер: это показатель участия в программе лояльности, а не денежные средства и не дополнительный доход маркетплейса / Максим Стулов / Ведомости

Налоговые органы в 2025 г. начали доначислять продавцам с маркетплейсов налоги на бонусные баллы, которые они получают от платформ за участие в программах скидок. Об этом «Ведомостям» рассказали налоговые консультанты и подтвердили в Союзе электронной торговли (СЭТ; защищает интересы бизнеса и потребителей). Кроме того, «Ведомости» изучили документы по спору одного из селлеров с инспекцией из-за доначисления на сумму баллов, а также еще одно требование налоговой о доплате налога по этому основанию.

«Мы фиксируем обращения селлеров по поводу доначислений и расхождений в налоговой отчетности, в том числе когда в доход потенциально включаются баллы и бонусы за скидки, которые фактически не выплачивались продавцу, а списывались в счет комиссии», – рассказал «Ведомостям» руководитель СЭТ Георгий Багирян. В таких кейсах ключевая проблема – отсутствие единообразного подхода и понятной методики отражения бонусных механик маркетплейсов в налоговом учете, что может приводить к завышению базы и техническим перекосам на ЕНС, поясняет он.

