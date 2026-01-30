Бонусные баллы продавцов на маркетплейсах начали облагаться налогом

Налоговые органы в 2025 г. начали доначислять продавцам с маркетплейсов налоги на бонусные баллы, которые они получают от платформ за участие в программах скидок. Об этом «Ведомостям» рассказали налоговые консультанты и подтвердили в Союзе электронной торговли (СЭТ; защищает интересы бизнеса и потребителей). Кроме того, «Ведомости» изучили документы по спору одного из селлеров с инспекцией из-за доначисления на сумму баллов, а также еще одно требование налоговой о доплате налога по этому основанию.