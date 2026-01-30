Четверть крупных компаний решила повысить цены продаж в январе

Четверть организаций, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), в январе решила повысить цены продаж, следует из «Индекса деловой среды» РСПП. В декабре эта доля была на 8,5 процентного пункта (п. п.) ниже и составляла 16,5%. В опросе участвует 130 компаний, из них 80% – это крупные компании, чуть меньше половины респондентов работают в сфере промышленности, пояснил представитель РСПП.