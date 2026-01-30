Газета
Главная / Экономика /

Четверть крупных компаний решила повысить цены продаж в январе

Эксперты связывают это в том числе с увеличением НДС
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Четверть организаций, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), в январе решила повысить цены продаж, следует из «Индекса деловой среды» РСПП. В декабре эта доля была на 8,5 процентного пункта (п. п.) ниже и составляла 16,5%. В опросе участвует 130 компаний, из них 80% – это крупные компании, чуть меньше половины респондентов работают в сфере промышленности, пояснил представитель РСПП.

Одновременно за месяц значимо ухудшились оценки показателя «цены закупки». Две трети респондентов сообщили, что цены закупки выросли. В прошлый отчетный период этот ответ компании выбирали реже – в половине случаев.

