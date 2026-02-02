Эксперты АКРА ожидают недостижения плана по доходам бюджета из-за цен на нефть

Федеральный бюджет потенциально может недополучить 0,5–0,7% ВВП доходов по сравнению с действующим планом, говорится в макроэкономическом прогнозе АКРА на 2026–2028 гг. Дефицит казны может составить 2,2–2,7% ВВП после 2,6% в 2025 г. (в плане Минфина на этот год дефицит на уровне 1,6% ВВП). Это связано с тем, что цена на российскую нефть в 2026 г. может оказаться существенно ниже $59/барр. – базовой цены, используемой в бюджетном правиле для планирования госрасходов (что означает траты из ФНБ). По этой же причине прогноз по курсу при прочих равных должен содержать ослабление рубля по сравнению со среднегодовым уровнем 2025 г., полагает автор прогноза старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. В то же время баланс спроса и предложения на мировом рынке согласно базовому сценарию, вероятно, начнет восстанавливаться в начале 2027 г., и тогда начнется обратное движение бюджетного дефицита и курса.