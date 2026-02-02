Эксперты АКРА ожидают недостижения плана по доходам бюджета из-за цен на нефть

Эксперты АКРА ожидают недостижения плана по доходам бюджета из-за цен на нефтьЭто также ставит вопрос о необходимости новых принципов пополнения ФНБ
Федеральный бюджет потенциально может недополучить 0,5–0,7% ВВП доходов по сравнению с действующим планом, говорится в макроэкономическом прогнозе АКРА на 2026–2028 гг. Дефицит казны может составить 2,2–2,7% ВВП после 2,6% в 2025 г. (в плане Минфина на этот год дефицит на уровне 1,6% ВВП). Это связано с тем, что цена на российскую нефть в 2026 г. может оказаться существенно ниже $59/барр. – базовой цены, используемой в бюджетном правиле для планирования госрасходов (что означает траты из ФНБ). По этой же причине прогноз по курсу при прочих равных должен содержать ослабление рубля по сравнению со среднегодовым уровнем 2025 г., полагает автор прогноза старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. В то же время баланс спроса и предложения на мировом рынке согласно базовому сценарию, вероятно, начнет восстанавливаться в начале 2027 г., и тогда начнется обратное движение бюджетного дефицита и курса.
По сравнению со среднегодовой налоговой ценой $56/барр. в 2025 г. речь может идти приблизительно о $50/барр. в 2026 г. Такой сценарий вероятен из-за двух противоположных тенденций, отмечается в прогнозе. С одной стороны, возможно сохранение относительно низких мировых цен, в частности среднегодовой цены марки Brent на уровне около $60–63/барр. С другой стороны, после адаптации к новому режиму санкций и очередного изменения логистики вероятно очередное снижение дисконтов цены российской экспортной нефти к уровням, наблюдавшимся на начало 2025 г., – до $8–10, считают в АКРА. В случае снижения геополитической напряженности на горизонте прогноза уменьшение дисконтов может быть заметнее, полагает эксперт.