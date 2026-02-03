РФ может сделать послабления для Белоруссии в системе борьбы с серым импортом

РФ может сделать послабления для Белоруссии в системе борьбы с серым импортомЭто обусловлено высоким уровнем прозрачности в документообороте двух стран
Для Белоруссии может быть сделано исключение в применении механизма системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая запускается в этом году для борьбы с серым импортом внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Хотя эта тема не обсуждалась на прошедшем в понедельник совете министров (совмин) Союзного государства, Россия и Белоруссия ведут интенсивные переговоры на эту тему, рассказал журналистам вице-премьер Алексей Оверчук.
Белорусских производителей могут освободить от необходимости вносить предоплату по НДС в условиях прозрачности, которая есть между странами, рассказал вице-премьер. По словам Оверчука, такое решение может быть принято, если расширится информационный обмен между налоговыми службами стран и в него будут включены несколько новых показателей. Уже сейчас в области косвенных налогов между Россией и Белоруссией есть соглашение, также действует совместный наднациональный комитет Союзного государства по налогам, напомнил он.