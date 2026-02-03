Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

РФ может сделать послабления для Белоруссии в системе борьбы с серым импортом

Это обусловлено высоким уровнем прозрачности в документообороте двух стран
Анастасия Бойко
Дарья Мосолкина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Для Белоруссии может быть сделано исключение в применении механизма системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая запускается в этом году для борьбы с серым импортом внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Хотя эта тема не обсуждалась на прошедшем в понедельник совете министров (совмин) Союзного государства, Россия и Белоруссия ведут интенсивные переговоры на эту тему, рассказал журналистам вице-премьер Алексей Оверчук.

Белорусских производителей могут освободить от необходимости вносить предоплату по НДС в условиях прозрачности, которая есть между странами, рассказал вице-премьер. По словам Оверчука, такое решение может быть принято, если расширится информационный обмен между налоговыми службами стран и в него будут включены несколько новых показателей. Уже сейчас в области косвенных налогов между Россией и Белоруссией есть соглашение, также действует совместный наднациональный комитет Союзного государства по налогам, напомнил он.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь