РФ может сделать послабления для Белоруссии в системе борьбы с серым импортом

Белорусских производителей могут освободить от необходимости вносить предоплату по НДС в условиях прозрачности, которая есть между странами, рассказал вице-премьер. По словам Оверчука, такое решение может быть принято, если расширится информационный обмен между налоговыми службами стран и в него будут включены несколько новых показателей. Уже сейчас в области косвенных налогов между Россией и Белоруссией есть соглашение, также действует совместный наднациональный комитет Союзного государства по налогам, напомнил он.