Что мешает юаню стать востребованной резервной валютой

Юань уже входит в число основных глобальных резервных валют Международного валютного фонда (МВФ) наряду с долларом США, евро, иеной и фунтом стерлингов. Юань попал в этот список в 2016 г. Пять валют составляют корзину, на базе которой устанавливается стоимость SDR – международного резервного актива МВФ. При этом доля юаня в общем объеме мировых валютных резервов небольшая, она снизилась с 1,99% до 1,93% в III квартале 2025 г., следует из результатов исследования МВФ «Валютный состав официальных валютных резервов» (COFER).