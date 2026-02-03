Что мешает юаню стать востребованной резервной валютой

Что мешает юаню стать востребованной резервной валютойГлава КНР назвал это необходимым условием для сильной финансовой державы
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин призвал повысить роль юаня в международных расчетах и резервах. Один из ключевых элементов сильной финансовой державы – «сильная валюта, широко используемая в международной торговле, инвестициях и на валютных рынках, имеющая статус глобальной резервной валюты». Такой тезис лидера КНР был опубликован 31 января 2026 г. в журнале Коммунистической партии Китая «Цюши». Публикация комментариев Си происходит на фоне возросшей неопределенности на мировых рынках, поскольку ослабление доллара США, которое президент США Дональд Трамп на прошлой неделе назвал «великим» событием, смена руководства Федеральной резервной системы и геополитическая и торговая напряженность побудили центральные банки пересмотреть свою позицию по отношению к долларовым активам, пишет Financial Times.
Юань уже входит в число основных глобальных резервных валют Международного валютного фонда (МВФ) наряду с долларом США, евро, иеной и фунтом стерлингов. Юань попал в этот список в 2016 г. Пять валют составляют корзину, на базе которой устанавливается стоимость SDR – международного резервного актива МВФ. При этом доля юаня в общем объеме мировых валютных резервов небольшая, она снизилась с 1,99% до 1,93% в III квартале 2025 г., следует из результатов исследования МВФ «Валютный состав официальных валютных резервов» (COFER).