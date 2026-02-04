Законопроект о мастер-планах могут скоро внести в Госдуму

Законопроект о мастер-планах могут скоро внести в ГосдумуОрганизация сможет быстрее реагировать на запросы населения в субъектах
Разработка законопроекта о статусе мастер-планов находится «практически на финальной стадии», в ближайшее время правительство будет готово внести его в Госдуму, заявил директор департамента планирования и территориального развития Минэкономразвития РФ Дмитрий Дегтярев в ходе стратегической сессии по развитию городов, организованной партией «Новые люди».
«Мы немножко действительно его затянули, но надо было сначала определиться с целеполаганием: что мы хотим, какой будет статус, какие документы мы заменяем. Нам надо было не создать какую-то новую сущность, не новый документ стратегического планирования, который привел [бы] к дополнительной [рассинхронизации] разных документов между собой», – обозначил задачу он.
Первоочередно необходимо было определиться с ролью и местом мастер-планов в целом, отметил Дегтярев. «С одной стороны, [нужно] чтобы он был достаточно простым и понятным для людей, но с другой стороны – чтобы он был реализуемым документом прямого действия, на основании которого можно было бы мероприятия <...> сразу же осуществлять», – объяснил представитель Минэкономразвития. Он признался, что обсуждение документа шло непросто: «Были достаточно большие дискуссии с экспертным сообществом, с ФОИВами, с регионами, с администрацией президента».
Для регионов и муниципалитетов мастер-план станет комплексным документом стратегического территориального планирования, он объединит в себе генплан и стратегию развития стройкомплекса. Документ будет разрабатываться на срок от 6 до 12 лет. «Это наше предложение, чтобы синхронизировать все программы государственные между собой», – уточнил представитель Минэкономразвития.
Министерство уже начало прорабатывать перечень из 200 крупных и малых городов и городских агломераций (это будут столицы регионов и города, которые обеспечивают технологический суверенитет и национальную безопасность государства), работа будет закончена после принятия закона, добавил Дегтярев.
Мастер-планы 200 городов и агломераций
Регионы будут сами принимать решение о подготовке мастер-планов городов. «Мы не говорим о том, что мы будем навязывать мастер-планирование регионам, муниципалитетам. Это как раз решение губернатора. <...> В том числе мы говорим о том, что старая система управления с помощью стратегии генеральных планов остается», – пояснил он. Основная функция мастер-плана – коммуникационная. Необходимо, чтобы «люди понимали, как будет выглядеть город, какие основные мероприятия, к чему придем, какие целевые показатели ставятся, как будет выглядеть облик [города]».
Отсутствие в федеральном законе понятия «мастер-план» создает ряд серьезных сложностей, сказал «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР). Документ не имеет юридической силы, его статус и соотношение с генпланом и стратегией социально-экономического развития неясны, что приводит к путанице, а принятые решения не обеспечены нормативно.
«У органов власти часто нет правовых оснований для бюджетного финансирования разработки и, что важнее, исполнения мастер-плана. Отсутствие единых требований к структуре, содержанию и квалификации разработчиков приводит к созданию документов разного качества – от детальных исследований до наборов красивых визуализаций без механизмов воплощения», – пояснил Кошелев. Для частных инвесторов, в свою очередь, неясный статус документа повышает риски.
Мастер‑план должен быть первой частью генерального плана, которая понятным языком и цифрами объясняла бы решения, заложенные в генплане, а также служила бы связкой между генпланом и стратегией социально‑экономического развития города, говорит координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев. Пока регионам сложно выделять финансирование на создание подобного документа, так как он ни в одном законе не упоминается, отмечает эксперт.
В чем сложность
Профильные министерства долгое время дискутировали по теме мастер-планов. Например, как писали «Ведомости» в апреле 2025 г., на совещании в Совете Федерации (СФ) директор департамента комплексного развития территорий Минстроя Мария Синичич заявила, что единая позиция по определению этого термина в законодательстве отсутствует. Это, по ее словам, осложняло для Минстроя начало разработки таких документов для 200 городов и агломераций.
Мастер-планы в фокусе СФ
Тогда Дегтярев сказал, что Минэк делает «все возможное, для того чтобы ускорить принятие мастер-планов в законодательстве». «Вопрос достаточно непростой, там достаточно много лиц, которые участвуют в разработке концепции законодательства. Скорее всего, если не в весеннюю, то в осеннюю сессию мы этот вопрос решим», – заявил он в апреле 2025 г.
В 2024 г. Минстроем уже была предпринята попытка закрепить мастер-планы в Градостроительном кодексе, приравняв их к единому документу территориального планирования и градостроительного зонирования, говорил «Ведомостям» директор центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский.
Минэкономразвития ранее предлагало разрабатывать мастер-план как одну из стадий подготовки генерального плана города. Неоднократно высказывались предложения, чтобы мастер-планы разрабатывались как один из разделов стратегии социально-экономического развития муниципального образования.
«Ведомости» направили запрос в Минстрой с просьбой уточнить сроки внесения законопроекта в Госдуму.