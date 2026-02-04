Законопроект о мастер-планах могут скоро внести в Госдуму

Первоочередно необходимо было определиться с ролью и местом мастер-планов в целом, отметил Дегтярев. «С одной стороны, [нужно] чтобы он был достаточно простым и понятным для людей, но с другой стороны – чтобы он был реализуемым документом прямого действия, на основании которого можно было бы мероприятия <...> сразу же осуществлять», – объяснил представитель Минэкономразвития. Он признался, что обсуждение документа шло непросто: «Были достаточно большие дискуссии с экспертным сообществом, с ФОИВами, с регионами, с администрацией президента».