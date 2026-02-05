Регионы в 2025 году нарастили долг на 11% за счет банковских кредитов

Совокупный долг регионов в 2025 г. вырос на 11% до 3,48 трлн руб., подсчитало рейтинговое агентство АКРА на основе данных Минфина. В основном задолженность росла за счет банковских кредитов: их объем увеличился почти втрое, на 448,5 млрд руб., и составил 676 млрд руб., отмечают аналитики. Общий объем облигаций вырос на 6% по сравнению с 2024 г. (+24,8 млрд руб.), а бюджетных кредитов и государственных гарантий регионов, напротив, снизился на 5% и 24% соответственно (-124,1 млрд и -15,3 млрд руб.), сообщает АКРА.