Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку 13 февраля

На первом в этом году заседании, 13 февраля, совет директоров Банка России оставит ключевую ставку без изменений – на уровне 16%, считает большинство участников консенсус-прогноза «Ведомостей». Такой прогноз дали 15 из 21 эксперта. Еще пятеро аналитиков ждут смягчения на 0,5 п. п. до 15,5%. Один эксперт считает равновероятным как снижение до 15,5%, так и сохранение уровня ставки. Усредненный консенсус-прогноз экономистов составляет 15,87%.