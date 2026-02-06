Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку 13 февраля

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку 13 февраляВ пользу решения говорят сигналы регулятора и резкое ускорение инфляции в январе
На первом в этом году заседании, 13 февраля, совет директоров Банка России оставит ключевую ставку без изменений – на уровне 16%, считает большинство участников консенсус-прогноза «Ведомостей». Такой прогноз дали 15 из 21 эксперта. Еще пятеро аналитиков ждут смягчения на 0,5 п. п. до 15,5%. Один эксперт считает равновероятным как снижение до 15,5%, так и сохранение уровня ставки. Усредненный консенсус-прогноз экономистов составляет 15,87%.
Банк России снижал ставку пять раз подряд на предыдущих заседаниях. На последнем, 19 декабря, ЦБ опустил ее на 0,5 п. п. до 16% годовых. Регулятор сохранил нейтральный сигнал и отметил влияние повышения НДС до 22% на инфляционные ожидания и подстройку цен в качестве разового фактора.
Вы видите 7% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам