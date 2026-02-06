Зачем российский премьер летал в Бразилию

У России и Бразилии существует колоссальный экономический потенциал, который еще предстоит раскрыть. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Комиссия стала первой за 11 лет (последний раз проходила в Москве в 2015 г.). В заседании, которое проходило во дворце Итамарати в столице Бразилии, также участвовал вице-президент этой страны, министр развития, промышленности и торговли Жералдо Алкмин.