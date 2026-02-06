Газета
Главная / Экономика /

Зачем российский премьер летал в Бразилию

Страны готовы наращивать экономическое сотрудничество в разных областях
Анастасия Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания в столице Бразилии подчеркнул необходимость наращивать взаиморасчеты в национальных валютах и создавать новые производственно-логистические цепочки
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания в столице Бразилии подчеркнул необходимость наращивать взаиморасчеты в национальных валютах и создавать новые производственно-логистические цепочки / Максим Стулов / Ведомости

У России и Бразилии существует колоссальный экономический потенциал, который еще предстоит раскрыть. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Комиссия стала первой за 11 лет (последний раз проходила в Москве в 2015 г.). В заседании, которое проходило во дворце Итамарати в столице Бразилии, также участвовал вице-президент этой страны, министр развития, промышленности и торговли Жералдо Алкмин.

Для успешного выполнения общих планов необходимо наращивать взаиморасчеты в национальных валютах, развивать прямое банковское взаимодействие и более активно использовать независимую платежно-расчетную архитектуру, подчеркнул Мишустин. Важно также формировать современные транспортные коридоры и создавать новые производственно-логистические цепочки.

