Бизнес стал жаловаться властям на кратный рост стоимости патентов

Налог на патентной системе налогообложения (ПСН) платится заранее в фиксированном объеме не с реального дохода, а с его потенциально возможного годового показателя, который каждый регион рассчитывает и устанавливает самостоятельно. При этом законодательство субъекта может предусматривать применение коэффициента-дефлятора, который обновляется Минэком (в 2026 г. составил 1,253). Ставка на ПСН составляет 6%.