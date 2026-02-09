Газета
Главная / Экономика /

Бизнес стал жаловаться властям на кратный рост стоимости патентов

Предприниматели начали отказываться от применения ПСН, так как УСН оказывается для них выгоднее
Дарья Мосолкина
Размер ПВГД для парикмахерских и косметологических услуг с 2026&nbsp;г. вырос более чем в 6 раз
Размер ПВГД для парикмахерских и косметологических услуг с 2026 г. вырос более чем в 6 раз / Алексей Орлов / Ведомости

Власти ряда регионов с начала текущего года многократно повысили стоимость патентов для предпринимателей, по отдельным видам деятельности – в 10 и более раз, выяснили «Ведомости». Поправки об увеличении потенциально возможного годового дохода (ПВГД) были внесены в профильные законы как минимум в четырех регионах: Самарской, Ростовской, Челябинской и Оренбургской областях.

Налог на патентной системе налогообложения (ПСН) платится заранее в фиксированном объеме не с реального дохода, а с его потенциально возможного годового показателя, который каждый регион рассчитывает и устанавливает самостоятельно. При этом законодательство субъекта может предусматривать применение коэффициента-дефлятора, который обновляется Минэком (в 2026 г. составил 1,253). Ставка на ПСН составляет 6%.

