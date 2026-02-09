Бизнес стал жаловаться властям на кратный рост стоимости патентов

Бизнес стал жаловаться властям на кратный рост стоимости патентовПредприниматели начали отказываться от применения ПСН, так как УСН оказывается для них выгоднее
Власти ряда регионов с начала текущего года многократно повысили стоимость патентов для предпринимателей, по отдельным видам деятельности – в 10 и более раз, выяснили «Ведомости». Поправки об увеличении потенциально возможного годового дохода (ПВГД) были внесены в профильные законы как минимум в четырех регионах: Самарской, Ростовской, Челябинской и Оренбургской областях.
Налог на патентной системе налогообложения (ПСН) платится заранее в фиксированном объеме не с реального дохода, а с его потенциально возможного годового показателя, который каждый регион рассчитывает и устанавливает самостоятельно. При этом законодательство субъекта может предусматривать применение коэффициента-дефлятора, который обновляется Минэком (в 2026 г. составил 1,253). Ставка на ПСН составляет 6%.