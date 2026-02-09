Рост ВВП в 2025 году поддержал спрос в конце года

ВВП России в прошлом году вырос на 1% относительно 2024 г., следует из первой оценки Росстата за 2025 г. Результат совпал с ожиданиями экономических властей – Минэкономразвития прогнозировало рост на 1% в сентябре 2025 г., ЦБ в октябре давал оценку в диапазоне 0,5–1%. В текущих ценах объем ВВП составил 213,515 трлн руб. Также Росстат пересмотрел оценку динамики экономики в 2024 г. – по уточненным данным, она составила 4,9% вместо 4,3%, которые статведомство указывало в апреле 2025 г.