Рост ВВП в 2025 году поддержал спрос в конце года

Рост ВВП в 2025 году поддержал спрос в конце годаАналитики ожидают «ледниковый период» в первом полугодии 2026 года
ВВП России в прошлом году вырос на 1% относительно 2024 г., следует из первой оценки Росстата за 2025 г. Результат совпал с ожиданиями экономических властей – Минэкономразвития прогнозировало рост на 1% в сентябре 2025 г., ЦБ в октябре давал оценку в диапазоне 0,5–1%. В текущих ценах объем ВВП составил 213,515 трлн руб. Также Росстат пересмотрел оценку динамики экономики в 2024 г. – по уточненным данным, она составила 4,9% вместо 4,3%, которые статведомство указывало в апреле 2025 г.
В декабре рост российской экономики ускорился до 1,9% год к году после 0,1% в ноябре, отмечает Минэкономразвития в обзоре «О текущей ситуации в экономике». C исключением сезонного фактора рост составил 1,8% месяц к месяцу. Минэк оценил рост ВВП в IV квартале 2025 г. в 1% после 0,6% в III квартале, 1,1% – во II квартале и 1,4% – в I квартале.