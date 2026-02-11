Эксперты объяснили причины снижения объема внешней торговли России

Россия в прошлом году наиболее активно вела торговлю со странами Азиатского региона, на них приходится большая часть (около 2/3) от общего объема товарооборота. При этом товарооборот с Азией в стоимостном выражении снизился на 1,6% до $511,9 млрд. Торговля с европейскими странами упала существеннее – на 8,6% до $129,7 млрд. Со странами Америки товарооборот вырос на 6,3% до $28,4 млрд, в случае с Африкой он, напротив, сократился на 2,4% до $27,1 млрд.