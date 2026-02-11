Эксперты объяснили причины снижения объема внешней торговли России

Эксперты объяснили причины снижения объема внешней торговли РоссииНизкие цены на энергоресурсы сократили объем экспорта из России, а утилизационный сбор ослабил спрос на импорт автомобилей
Внешнеторговый оборот России за 2025 г. сократился на 2,8% и составил $697,3 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), размещенных на официальном сайте. Российский экспорт сократился на 3,7% до $418,3 млрд, импорт также упал – на 1,4% до $279 млрд. Торговый профицит снизился на 8,17% год к году и составил $139,3 млрд.
Россия в прошлом году наиболее активно вела торговлю со странами Азиатского региона, на них приходится большая часть (около 2/3) от общего объема товарооборота. При этом товарооборот с Азией в стоимостном выражении снизился на 1,6% до $511,9 млрд. Торговля с европейскими странами упала существеннее – на 8,6% до $129,7 млрд. Со странами Америки товарооборот вырос на 6,3% до $28,4 млрд, в случае с Африкой он, напротив, сократился на 2,4% до $27,1 млрд.