Индикатор бизнес-климата ЦБ упал до минимума с 2022 года

Индикатор бизнес-климата (ИБК) в России в феврале резко упал до 0,2 пункта (п.), что стало минимальным значением с октября 2022 г., когда он был на уровне -1,1 п. Это следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России с 1 по 10 февраля. Показатель снижается третий месяц подряд – в январе он составлял 1,5 п., в декабре 2025 г. – 2,5 п., в ноябре – 3,3 п.