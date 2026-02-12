Индикатор бизнес-климата ЦБ упал до минимума с 2022 года

Индикатор бизнес-климата ЦБ упал до минимума с 2022 годаЭксперты объяснили снижение повышением налогов и охлаждением экономики
Индикатор бизнес-климата (ИБК) в России в феврале резко упал до 0,2 пункта (п.), что стало минимальным значением с октября 2022 г., когда он был на уровне -1,1 п. Это следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России с 1 по 10 февраля. Показатель снижается третий месяц подряд – в январе он составлял 1,5 п., в декабре 2025 г. – 2,5 п., в ноябре – 3,3 п.
ИБК показывает текущие оценки условий функционирования бизнеса и их перспективы. Это опережающий индикатор на основе данных мониторинга, в котором участвует более 15 000 респондентов, как крупных и средних, так и малых предприятий промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспортировки и хранения, торговли, сферы услуг во всех субъектах России. В ходе опроса предприятия сообщают, как они оценивают изменение объема производства и спроса на продукцию за предыдущий месяц и на горизонте трех месяцев.