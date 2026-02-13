Что станет драйвером восстановления инвестиций

По словам главы Минэкономразвития, есть резерв для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий. Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 13 февраля. Регулятор возьмет паузу в снижении ставки и сохранит ее на уровне 16%, считает большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов. «Надо понимать, что, какие бы решения сейчас ни принимались [по ДКП], они будут действовать на экономику с лагом, оценка лага – 6–9 месяцев, иногда больше. Поэтому мы ожидаем в первом полугодии дальнейшего замедления экономики», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в марте министерство уточнит трехлетний макропрогноз (текущая оценка по росту ВВП на 2026 г. – 1,3%, на 2027 г. – 2,8%). В прошлом году, согласно первой оценке Росстата, экономика выросла на 1%. Инвестиции в основной капитал, по прогнозу Минэка, в прошлом году должны были вырасти на 1,7%, а в этом году ожидается их снижение на 0,5% с переходом к росту на 3,8% в 2027 г.