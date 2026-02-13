Банк России шестой раз подряд снизил ключевую ставку

Инфляция в России, по данным Росстата, с 3 по 9 февраля составила 0,13% после 0,2% неделей ранее. С начала месяца рост цен к 9 февраля составил 0,2%, с начала года – 2,24% (в 2025 г. с начала года к 9 февраля цены выросли на 1,5%). Из недельных данных за январь, а также на начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 9 февраля замедлилась до 6,36% с 6,46% на 2 февраля, но выросла с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики.