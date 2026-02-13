Банк России шестой раз подряд снизил ключевую ставку

Банк России шестой раз подряд снизил ключевую ставкуГодовая инфляция после всплеска в январе из-за роста НДС уже перешла к снижению
На первом в этом году заседании 13 февраля совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. – теперь она составляет 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд. Такого решения ЦБ ожидало меньшинство, пятеро из 21 экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей». Большинство прогнозировали сохранение ставки, еще один предполагал как сохранение, так и снижение на 0,5 п. п.
Базовый сценарий Банка России предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 г. Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий, говорится в сообщении по итогам решения совета директоров. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 г. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 г., а в 2027 г. и далее будет находиться на цели.
Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, говорится в сообщении. Но пока инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, отмечает ЦБ.
Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается, пишет регулятор: по итогам 2025 г. рост ВВП сложился по верхней границе октябрьского прогнозного диапазона и составил 1%. Хотя рост общей экономической активности в целом за год замедлился, в IV квартале 2025 г. он усилился из-за увеличения потребительского спроса, отмечает ЦБ. Это частично могло быть связано с ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора. В ближайшие месяцы рост внутреннего спроса будет более сдержанным – на это также указывают деловые настроения бизнеса, считает регулятор.
Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, констатирует ЦБ. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от повышения НДС и регулируемых цен, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля, пишет регулятор. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.
Инфляция в России, по данным Росстата, с 3 по 9 февраля составила 0,13% после 0,2% неделей ранее. С начала месяца рост цен к 9 февраля составил 0,2%, с начала года – 2,24% (в 2025 г. с начала года к 9 февраля цены выросли на 1,5%). Из недельных данных за январь, а также на начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 9 февраля замедлилась до 6,36% с 6,46% на 2 февраля, но выросла с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики.
Инфляционные ожидания населения в январе остались на уровне декабря, когда они выросли на фоне предстоящего повышения налогов, до 13,7% с 13,3% в ноябре. Наблюдаемая инфляция в январе осталась на уровне 14,5% третий месяц подряд.
Сводный индикатор бизнес-климата упал до 0,2 пункта в феврале – это минимальное значение с 2022 г., показал мониторинг предприятий ЦБ. Бизнес фиксирует падение спроса на продукцию и услуги. В феврале, по опросу, он составил -9,1 пункта после -3,2 пункта в январе. На фоне повышения НДС двукратно подскочила оценка роста цен, с 13,1 п. в январе до 25 п. в феврале. Но инфляционные ожидания на следующие три месяца упали также довольно значительно, с 30 п. до 20,8 п., что ниже показателя декабря 2025 г. (24,8 п.).
Определенный всплеск инфляции в начале года был связан с повышением НДС и переносом удорожания плодоовощной продукции с декабря на январь, сказал 12 февраля министр экономического развития Максим Решетников в четверг в Госдуме на заседании комитета по экономической политике. Но годовая инфляция уже перешла к снижению и эта тенденция продолжится, отметил он.
Ближе к заседанию ЦБ начал давать более жесткие сигналы. Важно оценивать динамику ставки на длинном горизонте в 12–18 месяцев, а не решения на отдельных заседаниях, говорил 4 февраля зампред Банка России Алексей Заботкин в эфире радио РБК. «В этом смысле изменится она на 50 базисных пунктов на этом заседании или на следующем, большой погоды не делает, если это дает вам примерно ту же среднюю траекторию», – сказал он.
На заседании 13 февраля Банк России, скорее всего, рассматривал две опции – снижение ставки на 0,5 п. п. или ее сохранение на уровне 16%, считает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research. Выбор был в пользу снижения, несмотря на ускорение недельной инфляции в начале 2026 г. Дело в том, считает Рапохин, что это ускорение связано в основном с разовыми, временными и сезонными факторами: повышением НДС, индексацией тарифов, удорожанием плодоовощей из-за холодной погоды. ЦБ должен учитывать, что в среднем за последние 3 месяца инфляция соответствовала ожиданиям регулятора, говорит экономист. Плюс инфляционные ожидания населения не изменились в январе, рубль остается крепким, а темпы роста экономики – умеренными. Кроме того, продолжает Рапохин, ЦБ ужесточил макропруденциальное регулирование, что будет сдерживать рост кредитования. Все это позволяет ЦБ сохранить плавную траекторию снижения ставки, уверен эксперт.
Стоимость кредита в экономике по-прежнему выше, чем средняя доходность на капитал у МСБ, – это повышает кредитные риски бизнеса, говорил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, ожидая снижения ставки на 0,5 п. п. Также сформировался тренд на сокращение потребительского кредитования, темпы роста цен замедляются, отмечает он. Гришунин указывал и на снижение совокупного спроса в товарах длительного пользования, в том числе торможение продаж в жилищном строительстве, возрастание кредитных рисков у застройщиков. По его мнению, не происходит перетекания денежных средств из депозитов в другие инструменты, а бюджетные расходы перестанут быть проинфляционным фактором в 2026 г.