Аналитики ожидают дальнейшего снижения ставки на мартовском заседании ЦБ

Аналитики ожидают дальнейшего снижения ставки на мартовском заседании ЦББанк России шестой раз подряд снизил ставку – до 15,5%
Совет директоров ЦБ на первом заседании этого года 13 февраля снизил ключевую ставку шестой раз подряд. Снижение на 50 базисных пунктов (б. п.) до 15,5% годовых стало неожиданностью для рынка, консенсус-прогноз «Ведомостей» предполагал сохранение ставки на уровне 16%. ЦБ рассматривал варианты сохранения ставки и ее снижения на 50 б. п., рассказала в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Банк России представил обновленный среднесрочный прогноз, он предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 г. против 13 15%, которых ожидал в октябре 2025 г. Набиуллина заявила, что сейчас у ЦБ больше уверенности в том, что он сможет «продолжить снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях».
