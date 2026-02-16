Аналитики ожидают дальнейшего снижения ставки на мартовском заседании ЦБ

Банк России представил обновленный среднесрочный прогноз, он предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 г. против 13 15%, которых ожидал в октябре 2025 г. Набиуллина заявила, что сейчас у ЦБ больше уверенности в том, что он сможет «продолжить снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях».