Главная / Экономика /

Бизнес просит либерализовать найм высококвалифицированных иностранных кадров

Предложение Минфина повысить минимальную зарплату для них до 717 000 рублей «убьет институт»
Анастасия Бойко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Бизнес просит сохранить категорию высококвалифицированных специалистов (ВКС) из числа иностранных граждан, установив обоснованные критерии отнесения к ней. Такое предложение вошло в проект резолюции форума «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти» в рамках Недель российского бизнеса, который проводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Ситуация на рынке труда, обусловленная демографическими тенденциями и значительным выбытием рабочей силы по разным основаниям, требует поиска дополнительных трудовых ресурсов, в том числе за пределами страны, отмечается в документе (есть у «Ведомостей»).

Сейчас бизнес сталкивается с ограничениями в привлечении иностранной рабочей силы высокой квалификации, отметил глава РСПП Александр Шохин в ходе форума. В частности, власти предлагают установить ежемесячную зарплату, которая является критерием входа в категорию «высококвалифицированная рабочая сила», в размере 717 000 руб., напомнил он. «И безусловно, это явный барьер. Таких зарплат, мягко говоря, не так много и для российских работников», – подчеркнул Шохин.

