Бизнес просит либерализовать найм высококвалифицированных иностранных кадров

Бизнес просит либерализовать найм высококвалифицированных иностранных кадровПредложение Минфина повысить минимальную зарплату для них до 717 000 рублей «убьет институт»
Бизнес просит сохранить категорию высококвалифицированных специалистов (ВКС) из числа иностранных граждан, установив обоснованные критерии отнесения к ней. Такое предложение вошло в проект резолюции форума «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти» в рамках Недель российского бизнеса, который проводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Ситуация на рынке труда, обусловленная демографическими тенденциями и значительным выбытием рабочей силы по разным основаниям, требует поиска дополнительных трудовых ресурсов, в том числе за пределами страны, отмечается в документе (есть у «Ведомостей»).
Сейчас бизнес сталкивается с ограничениями в привлечении иностранной рабочей силы высокой квалификации, отметил глава РСПП Александр Шохин в ходе форума. В частности, власти предлагают установить ежемесячную зарплату, которая является критерием входа в категорию «высококвалифицированная рабочая сила», в размере 717 000 руб., напомнил он. «И безусловно, это явный барьер. Таких зарплат, мягко говоря, не так много и для российских работников», – подчеркнул Шохин.