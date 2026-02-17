Бизнес просит либерализовать найм высококвалифицированных иностранных кадров

Бизнес просит сохранить категорию высококвалифицированных специалистов (ВКС) из числа иностранных граждан, установив обоснованные критерии отнесения к ней. Такое предложение вошло в проект резолюции форума «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти» в рамках Недель российского бизнеса, который проводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Ситуация на рынке труда, обусловленная демографическими тенденциями и значительным выбытием рабочей силы по разным основаниям, требует поиска дополнительных трудовых ресурсов, в том числе за пределами страны, отмечается в документе (есть у «Ведомостей»).