Эксперты кабмина предложили создать институт обязательных публичных платежей

Шаталов отметил, что границы между налоговыми и неналоговыми платежами становятся все более размытыми и понять логику законодателя при отнесения к той или иной категории становится все сложнее. «Количество неналоговых платежей размножается. Их становится все больше и больше. В прошлом году появился новый платеж за рекламу в интернете. По большому счету это налог, который почему-то объявлен неналоговым платежом. Можно вспомнить, что в начале 2000-х гг. был налог на наружную рекламу. <…> В чем здесь разница – не очень понятно», – отметил он. Такая неопределенность серьезно беспокоить бизнес, который поднимает тему систематизации платежей уже более 10 лет. Наибольшую долю в структуре неналоговый платежей сейчас занимает утилизационный сбор. Так в 2024 г. на него пришлось 71,9% от всех таких поступлений после 65% в 2023 г.