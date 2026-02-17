Эксперты кабмина предложили создать институт обязательных публичных платежей

Эксперты кабмина предложили создать институт обязательных публичных платежейЭто позволит систематизировать многочисленные неналоговые платежи, не урегулированные НК
Рабочая группа экспертного совета при правительстве по неналоговым платежам предлагает решить проблему их учета путем внедрения в законодательство института «обязательных публичных платежей». Об этом рассказал руководитель группы Сергей Шаталов в ходе выступления на Налоговом форуме, который проходит на «Неделе российского бизнеса» Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Предполагается, что под это понятие будут попадать все обязательные взносы, взимаемые публичными органами власти. Речь идет о таких платежах, например, как экологический сбор, платеж за рекламу в интернете, введение государственных пошлин за внесение сведений о маркируемых товарах в систему маркировки и др. Таким образом, этот институт объединит как налоги, так и иные платежи.
Рабочая группа предлагает создать рамочный закон об обязательных публичных платежах (ОПП), рассказал Шаталов. Среди ключевых его положений – установление временных пределов действия норм, которые ухудшают положение налогоплательщиков, создание единого перечня ОПП (нахождение платежа за его пределами автоматически делает его незаконным), отметил он.
При этом крайне важно вводить новый институт «аккуратно», чтобы избежать наказания для бизнеса при нарушении правил уплаты ОПП за прошлые периоды, подчеркнул он.
Шаталов отметил, что границы между налоговыми и неналоговыми платежами становятся все более размытыми и понять логику законодателя при отнесения к той или иной категории становится все сложнее. «Количество неналоговых платежей размножается. Их становится все больше и больше. В прошлом году появился новый платеж за рекламу в интернете. По большому счету это налог, который почему-то объявлен неналоговым платежом. Можно вспомнить, что в начале 2000-х гг. был налог на наружную рекламу. <…> В чем здесь разница – не очень понятно», – отметил он. Такая неопределенность серьезно беспокоить бизнес, который поднимает тему систематизации платежей уже более 10 лет. Наибольшую долю в структуре неналоговый платежей сейчас занимает утилизационный сбор. Так в 2024 г. на него пришлось 71,9% от всех таких поступлений после 65% в 2023 г.
С 2023 г. власти совместно с бизнесом начали анализ числа неналоговых платежей и их выводы кардинально разнятся, рассказал Шаталов. Так, Счетная палата привела оценку в 262, Минфин – 167, а Торгово-промышленная палата – 40 (сейчас в их перечне порядка 80), уточнил он.
Ранее ситуацию с неучтенными неналоговыми платежами для бизнеса раскритиковал экс-генпрокурор Игорь Краснов (сейчас – председатель Верховного суда). Ситуацию с неналоговыми платежами он назвал «неразберихой», а их самих — «настоящими поборами». Он предложил систематизировать все такие платежи в едином реестре. Идею о передаче этих полномочий Генпрокуратуре осенью поддержало правительство.
Поручение о создании такого переченя президент России Владимир Путин дал еще в мае 2016 г.