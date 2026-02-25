Газета
Главная / Экономика /

В ВЭБе ожидают замедления экономики и спада инвестиций

В то же время темпы роста промпроизводства ускорятся
Ксения Котченко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Эксперты Института ВЭБа подготовили прогноз на 2026 г. по ключевым макроэкономическим показателям – ВВП, инфляции, инвестициям, курсу рубля, ставке, промпроизводству и доходам населения. Повышение НДС, сохранение жесткой денежно-кредитной политики и ожидаемое сокращение инвестиций окажут негативное влияние на экономический рост в начале 2026 г., следует из февральского краткосрочного прогноза, с которым ознакомились «Ведомости». На этом фоне ВВП в I квартале вырастет на 1%, а по итогам года – на 0,8%. Последний макропрогноз Институт публиковал в сентябре 2024 г.

Минэкономразвития прогнозирует дальнейшее замедление экономики в первом полугодии 2026 г., говорил глава министерства Максим Решетников 13 февраля. По словам министра, восстановление ожидается в лучшем случае в конце 2026 г., но более вероятно, что в 2027 г. Официальный прогноз ведомства, опубликованный в сентябре 2025 г., предполагает увеличение ВВП на 1,3% в 2026 г. Министерство пересмотрит его в марте. Согласно первой оценке Росстата, в прошлом году экономика выросла на 1% после 4,3% в 2024 г. и 4,1% в 2023 г. Это ожидаемое и «рукотворное» замедление экономической динамики ради борьбы с ростом цен, отмечал президент России Владимир Путин 3 февраля. Банк России ожидает роста экономики на 0,5–1,5% в этом году.

