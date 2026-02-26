Газета
Главная / Экономика /

Почему задолженность по зарплате в январе выросла в 5 раз год к году

Эксперты указывают на рост издержек предприятий и эффект низкой базы
Ксения Котченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Суммарная задолженность по заработной плате составила 1,856 млрд руб. в январе 2026 г., сообщил Росстат в бюллетене «О просроченной задолженности по заработной плате на конец января 2026 г.». Она выросла сразу в 5 раз относительно января предыдущего года на 1,485 млрд руб. При этом месяц к месяцу произошло снижение на 8,5% (или на 171,3 млн руб.).

Росстат учитывает просроченную задолженность организаций по заработной плате работникам на первое число каждого месяца. Просроченной задолженностью статведомство считает фактически начисленные суммы заработной платы, которые не выплачены в срок, «установленный коллективным договором или договором на расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с банком». В эту сумму включаются налоги на доходы физических лиц. Бюллетень не учитывает данные субъектов малого предпринимательства, а также информацию по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.

