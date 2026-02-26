Почему задолженность по зарплате в январе выросла в 5 раз год к году

Суммарная задолженность по заработной плате составила 1,856 млрд руб. в январе 2026 г., сообщил Росстат в бюллетене «О просроченной задолженности по заработной плате на конец января 2026 г.». Она выросла сразу в 5 раз относительно января предыдущего года на 1,485 млрд руб. При этом месяц к месяцу произошло снижение на 8,5% (или на 171,3 млн руб.).