Аналитики заметили аномалию в регистрации бизнеса в сфере торговли

Число регистраций ИП в сфере розничной торговли резко возросло в декабре, в то время как традиционно «пик» приходится на весну – «период подготовки к активному потребительскому спросу», отмечается в обзоре. В 2025 г. показатель по-прежнему незначительно рос с февраля по апрель. При этом в декабре рост составил сразу 21,4% (38 580 при среднем числе регистраций 12 875), указано в исследовании. Одновременно декабрь оказался одним из месяцев с самым высоким числом закрытий ИП в сфере розничной торговли – 26 655 (при среднемесячном показателе в 12 506). В сегменте обществ с ограниченной ответственностью (ООО) сезонность оказалась выражена слабее – регистрации новых и закрытия существующих компаний в этой сфере были равномерно распределены в течение года.