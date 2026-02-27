Аналитики заметили аномалию в регистрации бизнеса в сфере торговли

Аналитики заметили аномалию в регистрации бизнеса в сфере торговлиДля сглаживания последствий налоговых новаций бизнес стал прибегать к «осторожному дроблению», считают эксперты
Динамика регистраций и прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей (ИП) в сфере розничной торговли показала сезонную аномалию в конце 2025 г. На нее обратили внимание аналитики «Т-бизнеса» (направление Т-банка по работе с бизнес-клиентами) в исследовании «Кто и где открывает розничный бизнес в России» (есть у «Ведомостей»).
Число регистраций ИП в сфере розничной торговли резко возросло в декабре, в то время как традиционно «пик» приходится на весну – «период подготовки к активному потребительскому спросу», отмечается в обзоре. В 2025 г. показатель по-прежнему незначительно рос с февраля по апрель. При этом в декабре рост составил сразу 21,4% (38 580 при среднем числе регистраций 12 875), указано в исследовании. Одновременно декабрь оказался одним из месяцев с самым высоким числом закрытий ИП в сфере розничной торговли – 26 655 (при среднемесячном показателе в 12 506). В сегменте обществ с ограниченной ответственностью (ООО) сезонность оказалась выражена слабее – регистрации новых и закрытия существующих компаний в этой сфере были равномерно распределены в течение года.