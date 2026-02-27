Почему регионы кратно нарастили дефицит бюджета по итогам 2025 года

Почему регионы кратно нарастили дефицит бюджета по итогам 2025 годаПричиной стали высокие социальные расходы при сокращении поступлений от налога на прибыль
Бюджеты регионов (без учета муниципальных образований) установили рекорд по размеру дефицита по итогам 2025 г. – он вырос в 3,5 раза относительно прошлого года и составил 1,5 трлн руб. против примерно 400 млрд руб. в 2024 г. Это следует из обзора «Рост регионального долга и дефицита бюджетов: итоги 2025 года», подготовленного «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»). Региональные бюджеты исполняются с агрегированным дефицитом третий год подряд.
Разбалансировка произошла из-за того, что расходы росли быстрее доходов: траты увеличились на 8,9% (или 2 трлн руб.) – до 24,1 трлн руб., а поступления выросли на 4,1% (или около 900 млрд руб.) – до 22,6 трлн руб., пояснила «Ведомостям» соавтор исследования, управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Татьяна Тирских.