Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Почему регионы кратно нарастили дефицит бюджета по итогам 2025 года

Причиной стали высокие социальные расходы при сокращении поступлений от налога на прибыль
Ксения Котченко
Владимир Астапкович / РИА Новости
Владимир Астапкович / РИА Новости

Бюджеты регионов (без учета муниципальных образований) установили рекорд по размеру дефицита по итогам 2025 г. – он вырос в 3,5 раза относительно прошлого года и составил 1,5 трлн руб. против примерно 400 млрд руб. в 2024 г. Это следует из обзора «Рост регионального долга и дефицита бюджетов: итоги 2025 года», подготовленного «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»). Региональные бюджеты исполняются с агрегированным дефицитом третий год подряд.

Разбалансировка произошла из-за того, что расходы росли быстрее доходов: траты увеличились на 8,9% (или 2 трлн руб.) – до 24,1 трлн руб., а поступления выросли на 4,1% (или около 900 млрд руб.) – до 22,6 трлн руб., пояснила «Ведомостям» соавтор исследования, управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь