Почему регионы кратно нарастили дефицит бюджета по итогам 2025 года

Бюджеты регионов (без учета муниципальных образований) установили рекорд по размеру дефицита по итогам 2025 г. – он вырос в 3,5 раза относительно прошлого года и составил 1,5 трлн руб. против примерно 400 млрд руб. в 2024 г. Это следует из обзора «Рост регионального долга и дефицита бюджетов: итоги 2025 года», подготовленного «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»). Региональные бюджеты исполняются с агрегированным дефицитом третий год подряд.