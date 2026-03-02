Эксперты ожидают ослабления рубля после корректировки бюджетного правила

Ужесточение бюджетного правила, в частности снижение цены отсечения, анонсированное Минфином на прошлой неделе, приведет к ослаблению рубля, ожидают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Снижение порога до $40–50/барр. может ослабить рубль до 80–85 руб./$ во II квартале, а к концу года валюта может уйти до 90 руб./$, допускают аналитики. При этом оценить эффект на экономику и бюджет можно только после уточнения конкретных параметров бюджетного правила.