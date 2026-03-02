Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Эксперты ожидают ослабления рубля после корректировки бюджетного правила

Это может произойти уже в марте – июне этого года
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ужесточение бюджетного правила, в частности снижение цены отсечения, анонсированное Минфином на прошлой неделе, приведет к ослаблению рубля, ожидают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Снижение порога до $40–50/барр. может ослабить рубль до 80–85 руб./$ во II квартале, а к концу года валюта может уйти до 90 руб./$, допускают аналитики. При этом оценить эффект на экономику и бюджет можно только после уточнения конкретных параметров бюджетного правила.

Власти планируют скорректировать цену отсечения на нефть в бюджетном правиле – она определяет объем покупок и продаж валюты из фонда национального благосостояния (ФНБ), а также предельный уровень расходов бюджета. Дополнительные доходы бюджета от продажи нефти по ценам выше установленной планки направляются на покупку иностранной валюты и золота для ФНБ. Если же поступления оказываются ниже запланированных, Минфин продает активы для покрытия недостатка.

Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте