Эксперты ожидают ослабления рубля после корректировки бюджетного правила

Эксперты ожидают ослабления рубля после корректировки бюджетного правилаЭто может произойти уже в марте – июне этого года
Ужесточение бюджетного правила, в частности снижение цены отсечения, анонсированное Минфином на прошлой неделе, приведет к ослаблению рубля, ожидают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Снижение порога до $40–50/барр. может ослабить рубль до 80–85 руб./$ во II квартале, а к концу года валюта может уйти до 90 руб./$, допускают аналитики. При этом оценить эффект на экономику и бюджет можно только после уточнения конкретных параметров бюджетного правила.
Власти планируют скорректировать цену отсечения на нефть в бюджетном правиле – она определяет объем покупок и продаж валюты из фонда национального благосостояния (ФНБ), а также предельный уровень расходов бюджета. Дополнительные доходы бюджета от продажи нефти по ценам выше установленной планки направляются на покупку иностранной валюты и золота для ФНБ. Если же поступления оказываются ниже запланированных, Минфин продает активы для покрытия недостатка.