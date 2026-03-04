Газета
Экономика

Эксперты назвали способы улучшить систему организованного набора мигрантов

Важно обеспечить выезд из страны и наделить работодателя обязанностью уплачивать налоги
Ксения Котченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Система целевого организованного набора мигрантов на работу в России нуждается в совершенствовании и пока не учитывает ряд значимых нюансов, пришли к выводу участники научно-практического семинара «Внешняя трудовая миграция и целевой организованный набор иностранной рабочей силы», организованного РАНХиГС. Руководитель АНО «Национальный центр интеграции» Виктор Себелев представил в ходе семинара несколько инициатив, которые планируется направить органам власти после доработки. В числе предложений сокращение сроков пребывания, контроль за отъездом иностранцев, ужесточение требований к наличию медицинской страховки, изменение правил уплаты налогов.

По итогам цикла семинаров участники обобщат инициативы экспертов, органов исполнительной власти, общественных организаций, политических партий, которые примут участие в мероприятиях, и направят их на рассмотрение в МВД, Федеральную миграционную службу и аппарат правительства, сказал «Ведомостям» руководитель направления «Миграция» Центра им. П. А. Столыпина ВШГУ РАНХиГС Михаил Бурда.

