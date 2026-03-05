Как приостановка операций по бюджетному правилу повлияет на курс

Как приостановка операций по бюджетному правилу повлияет на курсЭто означает снижение чистых продаж валюты, что ослабит рубль
Минфин принял решение не проводить операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота по бюджетного правилу в марте 2026 г. Это связано с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве, говорится в сообщении министерства. При возобновлении операций объем отложенных операций будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть, уточняют в Минфине.
На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов объявил о планах снизить цену отсечения на нефть в бюджетном правиле – она определяет объем покупок и продаж валюты из фонда национального благосостояния, а также предельный уровень расходов бюджета. Решения будут оформлены законодательно в течение нескольких недель, уточнил Силуанов.
