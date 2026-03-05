Как приостановка операций по бюджетному правилу повлияет на курс

Минфин принял решение не проводить операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота по бюджетного правилу в марте 2026 г. Это связано с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве, говорится в сообщении министерства. При возобновлении операций объем отложенных операций будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть, уточняют в Минфине.