Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Экономика /

Как приостановка операций по бюджетному правилу повлияет на курс

Это означает снижение чистых продаж валюты, что ослабит рубль
Анастасия Бойко
Екатерина Литова
Ксения Котченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минфин принял решение не проводить операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота по бюджетного правилу в марте 2026 г. Это связано с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве, говорится в сообщении министерства. При возобновлении операций объем отложенных операций будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть, уточняют в Минфине.

На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов объявил о планах снизить цену отсечения на нефть в бюджетном правиле – она определяет объем покупок и продаж валюты из фонда национального благосостояния, а также предельный уровень расходов бюджета. Решения будут оформлены законодательно в течение нескольких недель, уточнил Силуанов.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь